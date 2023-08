¿Por salud mental? Zendaya explica por qué es bueno elegir lo que se comparte de la pareja

Zendaya y Tom Holland se han convertido en una de las parejas más queridas y sanas de Hollywood, y es que muy pocos famosos, como ellos, han sabido cómo deben llevar una relación donde el amor perdure.

Los íconos que han traído el amor de Mary Jane y Spiderman fuera de la pantalla grande, no solo han dado una lección de lo que es el amor, sino la libertad de ser cada uno y seguir sus carreras apoyándose en cada momento.

Fue hace dos años que su relación se hizo pública, siendo captados por las cámaras, tomados de la mano y con tiernos gestos en las alfombras rojas que muchos fans han deseado y aspirado a tener una relación como la de ellos, pero, pese a su popularidad y el hambre de los fans por conocer más detalles, Zendaya y Tom Holland se han visto muy herméticos a la hora de hablar de su noviazgo.

Zendaya y Tom Holland Instagram: @tomholland2013 (Instagram: @tomholland2013)

Pese a la gran cantidad de seguidores que acumulan en sus redes sociales, son pocas las fotografías que tienen juntos y en diferentes ocasiones, han declarado que el éxito de su relación se debe a lo privados que han sido.

Zendaya explica por qué es tan importante mantener la privacidad de la pareja

En una entrevista para ELLE US compartió la forma en la que la fama ha venido a perturbar varios aspectos de su vida y la razón por la que considera que lo mejor es mantener en privado su popular romance. “Acepto que partes de mi vida serán públicas”, comenzó.

Su declaración la zanjó comentando: “No podría vivir mi vida y amar a la persona que amo”. Coleman terminó confesando que, pese a lo famoso que es su noviazgo, ella decidía qué momentos compartir y cuáles mantener en privado.

Zendaya y Tom Holland Instagram: @zendaya (Instagram: @zendaya)

“Tengo control sobre lo que elijo compartir. Se trata de proteger la paz y dejar que las cosas sean tuyas, pero también de no tener miedo de existir. No puedes esconderte. Eso tampoco es divertido. Ahora estoy lidiando con ello más que nunca”. Comentó Zendaya a una entrevista para ELLE.

A principios de año, Tom Hollan habló para The Hollywood Reporter confirmando lo que Zendaya dijo unos meses después sobre su relación: “No creemos que se lo debamos a nadie, es algo nuestro y no tiene nada que ver con nuestras carreras”.

¿Cómo elegir lo que compartes de tu pareja?

Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo, y para muchos, esto tiende a ‘contaminar’ las relaciones, creando inseguridades en la pareja, ya sea por un like, un follower o un comentario.

En el caso de Zendaya y Tom Holland, gran parte o la razón por la que han decidido mantener en privado su relación es mucho por cuidarla del ojo público, eso sí, no significa que sus sentimientos no estén ahí.

Siendo una pareja tan famosa, la polémica se centra alrededor de ellos, pero esto no solo lo viven las celebs, y es que, hay que tener en cuenta que ‘dosificar’ lo que queremos compartir de nuestras parejas no significa que no nos interesen ni mucho menos, solo se trata de evitar que los comentarios ronden y pidan explicaciones de algo que se trata de dos personas.

