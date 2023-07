¿Cómo lograr un metabolismo sano y ultrapoderoso? Los consejos de Frank Suárez que ayudan a muchas mujeres

Frank Suárez, filántropo, educador, escritor y comunicador social en temas relacionados con el metabolismo y la salud, antes de fallecer dejó un gran legado que ha ayudado a más de 200.000 personas a recuperar su salud.

El especialista puertorriqueño durante su infancia sufrió de obesidad y falló en numerosas dietas. Eso lo llevó a investigar sobre el tema del metabolismo y escribió su libro El Poder del Metabolismo, el cual explica las razones por las que se presenta un metabolismo lento, cómo identificarlo y a su vez cómo tratarlo a través del conocimiento.

También fue el creador de MetabolismoTV, uno de los canales educativos de YouTube más vistos del planeta, que cuenta con más de 2.000 episodios con cientos de miles de vistas diarias y con más de 7,9 millones de suscriptores.

Qué debemos saber del metabolismo

Suárez en su canal describe el metabolismo “como todo lo que hace el cuerpo para convertir los alimentos en energía para sobrevivir”.

Precisa que, si nuestro metabolismo está lento, “engordamos hasta con mirar la comida”.

Destaca que para que el cuerpo pueda acelerar el metabolismo, hay que poner especial atención en el sistema nervioso-cerebral.

Suárez precisó que el sistema nervioso es el que controla los otros sistemas y por eso es importante procurar que esté “balanceado, relajado, tranquilo, ya que sí está excitado o sobrecargado, eso repercute en la digestión y la absorción de los nutrientes”.

“Mucha gente se ha recuperado de cosas de las que no encontraron solución en la medicina porque estamos controlando al que controla, el sistema nervioso”, señaló el especialista.

Consejos para un metabolismo sano

El especialista habla de 5 consejos que hay que seguir para lograr un metabolismo sano y “ultrapoderoso”:

Tomar agua

Tomar agua es una de las soluciones más importantes para acelerar el metabolismo, porque “tumba la barriga, nos permite dormir bien, recuperas la potencia sexual y adelgazas porque ayudas a la digestión”.

Precisa que hay que tomar en cuenta que no todos los cuerpos son iguales y existe una fórmula especial para saber cuánto debes beber diariamente, sin excesos ni carencias. “Debes tomar tu peso exacto y dividirlo por 7, y así obtendrás como resultado la cantidad de vasos de agua de 250ml que deberás tomar por día”.

Ejercicio físico

El ejercicio físico diario es imprescindible en la vida de todas las personas, no importa la edad. Uno de los ejercicios más completos y que mejor hace a nuestro cuerpo es caminar, porque “ayuda a eliminar la retención de líquidos a la vez que estimula todo el sistema linfático del cuerpo, eliminando toxinas y reforzando nuestras defensas”.

Sólo 15 minutos de ejercicio diario son suficientes para darle al cuerpo el movimiento necesario para estar saludable.

Respiración profunda

La respiración profunda es súper necesaria para poder proveer a todo el organismo del oxígeno necesario para mantenerse en salud y armonía, además de permitirle desarrollar todas sus funciones de manera óptima y efectiva. Se logra tomando aire por la nariz, inflando bien el abdomen, como si fuera un globo y luego soltando el aire contrayéndolo.

“Muchas veces no nos damos cuenta de que nuestra respiración es superficial y no oxigenamos correctamente el cuerpo. Una buena respiración no sólo ayuda a traer salud a nuestro organismo sino también a nuestras emociones”, destaca el especialista.

Buena alimentación

Una buena nutrición es esencial para la salud. Frank Suárez recomienda una dieta variada y tiene varios métodos para ayudar a mantener el peso de forma saludable.

Propone la dieta 3 x 1, que consiste en 1 tercera parte de alimentos que engordan – y que son enemigos de la salud porque suben mucho la glucosa (como harinas, papa, arroz, azúcares, etc) y 2 terceras partes de alimentos que ayudan a adelgazar (verduras, carnes, quesos, etc.)

También recomienda el consumo diario de ajo, jengibre y limón ya que tienen un gran poder inmunoestimulante y permiten purificar el cuerpo.

Tomar sol

Tomar sol aumenta la vitamina D y fortifica el sistema inmune. La vitamina D es una de las vitaminas liposolubles imprescindibles para la formación normal de los huesos y de los dientes y para la absorción del calcio a nivel intestinal. La deficiencia de vitamina D puede causar osteoporosis y raquitismo.