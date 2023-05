¿Menos pantallas, mejor digestión?, esto recomienda la nutrióloga Gabriela Cucalón

Una de las acciones más comunes es la costumbre de comer frente a las pantallas del celular o la tablet. La experta en nutrición nos comenta las razones por las que esto afecta a nuestra digestión.

Antes de ingerir alimentos nuestro cuerpo libera hormonas que estimulan el apetito y al mismo tiempo, activan varios tipos de hambre en el cuerpo. “La digestión empieza desde que veo los alimentos y los huelo, pues son diferentes tipos de hombre que se activan y a medida que va pasando por el tracto digestivo pasan alrededor de 15 a 20 minutos y nuestro estómago puede liberar señales al cerebro para decirle ya comimos y estamos llegando a la saciedad”, comentó la experta.

Sin embargo, este proceso fisiológico se ve afectado cuando ingerimos alimentos frente a una pantalla, ya que podría ocasionar que la digestión sea más pesada, aumentando los niveles de estrés e incluso la persona podría ganar peso.

Celulares en la mesa Foto: pixabay

“Tener la tableta o ese video es el resultado de algo que me rodea y que me lleva a querer escapar”

Además, menciona que de alguna manera la tecnología es una vía de escape, pues evitamos el contacto real. “Tener la tableta o ese video es el resultado de algo que me rodea y que me lleva a querer escapar”, acotó. Es por eso que la nutrióloga sugiere que optemos por una alimentación gentil que permita trabajar la desconexión para conseguir una conexión real con el cuerpo.

¿Qué debemos considerar en una alimentación gentil?

Es muy importante considerar que nuestro estado de ánimo y nuestros gustos, de igual manera comer lo necesario y no sobre exigir a nuestro cuerpo, pues muchas veces hacemos más ejercicio y actividad física de la que podemos.

Esto puede suceder cuando se consume todo tipo de contenido sin tomar en cuenta que no todos los cuerpos son iguales. Es por ello que la experta sugiere informarse de cuentas verificadas, pues actualmente las personas se mantienen al día a través de redes sociales.

Para reconocer si el contenido que consumimos es de ayuda Gabriela sugiere un ejercicio de introspección, “cuando me están prohibiendo comer alimentos y realizar las cosas que me hacen feliz yo empiezo a sentir el malestar el momento en que miro hacia dentro. Por ejemplo, me están pidiendo que haga una hora y media de ejercicio pero tengo problemas en el trabajo o no me puedo desprender de la tecnología o no logro alimentarme bien, pues no me gustan los frutos y los vegetales”, comentó. Lo importante es reflexionar y buscar aplicaciones que realmente nos brinden ayuda.

