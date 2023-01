Separarte de quien no te deja ser auténtica es mejor que vivir fingiendo “por amor”

Una separación nunca es fácil especialmente cuando imaginaste toda una vida al lado de esa persona con la que creías tendrías tu “felices por siempre”.

Y es que llámale ruptura, separación o divorcio, al final puede ser una de las experiencias más estresantes y confusas de la vida. Y cualquiera que sea el motivo de ello, puede trastornar todo tu mundo y desencadenar todo tipo de emociones dolorosas e inquietantes.

Romper relación con una persona que amaste es una pérdida y nadie nos prepara para ello.

Lo que es una realidad es siempre será mejor alejarte que quedarte en donde ya no eres feliz.

Historia de un matrimonio Netflix

Quizá esa persona te robaba el aliento y te hacía ver el mundo de otra manera pero de un momento a otro perdiste tu brillo y dejaste de mostrar ese lado que te hacía tan única por miedo a que eventualmente te rechazara. Lo que en un inicio se sentían como mariposas en el estómago por enamoramiento, terminó como un nervio constante por el qué dirá.

Sin darte cuenta terminaste convirtiéndote en algo que no eres porque sólo así te aceptaría. Pero te quedaste porque creíste que ahí es donde tenías que estar.

Historia de un matrimonio Netflix

¿Por qué quedarte en una relación donde ya no eres feliz? ¿por qué aceptar a alguien que no te deja ser auténtica? Fingir amor no es la solución y si has llegado a este punto, lo mejor que puedes hacer es salir de ahí.

No hay nada más doloroso que sentir que estás rogándole amor a quien te prometió el cielo y las estrellas. Porque el amor verdadero no se persigue ni se trata de convencer a la otra persona lo mucho que vales. Porque aunque tu fuerza y felicidad no deben depender de nadie más, cuando te aman de verdad, te sientes poderosa.

Historia de un matrimonio Netflix

A veces el amor y la presión de “tener una relación estable” nos ciega y la persona con la que estamos no es la correcta, lo que hace que en lugar de ser nuestra mejor versión, dudemos de nuestro valor.

Nadie que te ame de verdad te hará sentir que no eres suficiente. Nadie que de verdad quiera estar contigo te hará pensar que debes cambiar para gustar.

Cuando dejas de sentirte plena y tus días comienzan a ser agotadores y frustrantes o dejas de crecer junto a esa persona, entonces lo mejor es salir de ahí.

Historia de un matrimonio Netflix

Cuando no puedes ser auténtica y tienes miedo de que la otra persona te rechace, es mejor marcharte con dignidad.

Merecer estar en una relación sana y amorosa, con alguien con quien puedas construir un futuro. Mereces estar con alguien con quien siempre puedas ser tú, que te ame con todos tus matices y se ría contigo.

Quien te ame compartirá contigo tus gustos y te hará parte de los suyos también. Intentará comprenderte pero sobretodo, respetará lo que eres. Siempre habrá cosas que puedan cambiar por un bien común pero sobretodo, para el crecimiento propio de cada uno. Pero quien se enamore de ti por todo lo que eres y lo que no, te ayudará a ver esos pequeños defectos como oportunidades para ser tu mejor versión