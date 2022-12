Quédate con quien se sienta un refugio cuando estás en tus momentos más vulnerables

It's ok not to be ok Netflix

El amor no sigue una regla absoluta, no hay un manual a seguir que diga cómo debemos enamorarnos o de quién. Este llega cuando menos lo esperas, incluso si has pensado que no estás hecha para una relación. Tarde o temprano el universo conspira para que suceda y te darás cuenta de que ha llegado la persona indicada cuando sientas que es tu refugio seguro en el que puedes ser completamente tú.

La vida es demasiado complicada y los seres humanos estamos tan llenos de matices que a veces irradiamos la felicidad más pura y otras, nos trasnformamos en un mar de lágrimas cuando la tristeza nos invade.

La persona correcta te amará en esa luz y oscuridad, en tus momentos más altos y los más bajos; cuando quieras correr hacia adelante y cuando sientas que no puedes dar un paso más.

Es en esos momentos de mayor vulnerabilidad que quien te ama de verdad se quedará a tu lado, haciéndote sentir que es ese refugio que tanto necesitas y mereces.

No te conformes con quien sólo se haga presente en tus días de mayor felicidad. Mereces alguien que te acompañe en tus éxitos pero también en los tropiezos.

Quédate con quien te impulse a crecer y cuyos abrazos sean un recordatorio de que puedes con todo, que todo estará bien. Porque se quedará a tu lado enfrentando la tempestad cuando venga, sin apartarse nunca de tu lado. Tu paz será también una prioridad para esa persona.

La persona indicada te dará fuerza cuando empieces a sentirte débil y te convencerá de que eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Te inspirará a alcanzar tu máximo potencial porque sabe lo talentosa que eres y que mereces ser feliz.

No es que no puedas sola o que necesites que alguien solucione tu vida sino que en esos momentos de vulnerabilidad sepas que cuentas con una mano que estará contigo cuando sientas que no puedes más.

De hecho, quien te ama de verdad jamás te hará sentir que eres una carga o que eres demasiado débil. Quien te ama por completo debe sumar a la confianza que tienes en ti misma, no llenarte de dudas e inseguridad.

Tu pareja no debe hacerte pensar que estás mal por tener esos momentos de vulnerabilidad en los que te invade el miedo; debe abrazarte y darte motivos para sonreír, no para llorar.

Tu relación debe ser ese espacio en que puedas ser libre de pensar y decir lo que sientes, sin temor a que te ignore o te haga callar. Debe construir un futuro junto a ti. Mereces un amor que te recuerde que debes creer en ti todos los días así que aprende a alejarte de todos aquellos que te hagan sentir que no eres suficiente y concéntrate en quienes te acompañan en tu luz y oscuridad.