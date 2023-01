¿Eres un imán de patanes? La ciencia revela por qué terminas en esas relaciones tóxicas

En los últimos días hemos tenido dos grandes himnos antipatanes que nos recuerdan que no tenemos que dejarnos de nadie. Por un lado, Shakira no dudó en hacer polvo a Gerard Piqué (y de paso a Clara Chía y a la ex suegra) con el sencillo Bzrp Music Sessions Vol. 53 y por otro, Miley Cyrus lanzó sutiles referencias sobre su desastroza relación con Liam Hemsworth en Flowers.

Ambas son mujeres poderosas que cualquiera pensaría tendrían a los mejores partidos. Sin embargo, terminaron en manos de la persona equivocada.

Ya es muy sabido el tema de la infidelidad de Piqué y cómo después de esto, siguió burlándose del tema de la colombiana, dejando claro que es un sujeto narcisista e infantil...un patán.

Miley Cyrus también ‘destruyó’ a su ex: su nueva canción es un himno antipatanes

Y sobre Miley, mucho se dijo de las red flags en su relación con Liam sin embargo, al haber sido los protagonistas de una de las cintas románticas adolescentes favoritas, eran un sueño hecho realidad.

Con el tiempo, el actor australiano mostraba actitudes controladoras hacia Miley y rompió con ella en varias ocasiones. Algunos rumores apuntaron a que él quería que ella fuera la clásica imagen de la buena esposa y madre de sus hijos, algo que iba en contra de sus ideales (sí, un controlador fácilmente entra en la categoría de patán)

Todas hemos tenido a esa amiga que ha salido con un hombre que daba todas las señales para ser el peor partido y aún así cayó ante sus encantos. Quizá incluso hemos sido esa amiga que constantemente termina en las manos equivocadas porque simplemente llegan, uno tras otro.

La realidad es que es difícil resistirse, incluso con todas esas alertas después de todo, se presentan como los tipos más encantadores, incluso si no ocultan demasiado sus rasgos tóxicos.

Hollywood de hecho siempre nos ha presentado esa imagen de chico malo irresistible, basta con recordar a John Travolta en Grease o todas esas veces que Johnny Depp se presentó con chaqueta de cuero y un cigarrillo en la boca.

No es que tengamos un imán que los atraiga a nosotras o viceversa sino que es una cuestión que tiene que ver ciertas creencias de auto sabotaje que puedes estar acarreando sin darte cuenta.

Según diferentes expertos como la coach de relaciones Cherlyn Chong, las mujeres que se ven envueltas en relaciones tóxicas o enamoradas de “patanes” creen que nunca encontrarán a otro hombre y que se quedarán solas.

Además, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Toronto elaborado con más de 300 participantes, el ser humano tiene una tendencia a enamorarse del mismo tipo de individuos una y otra vez. Entonces ahí puede estar una de las razones detrás de ese patrón tóxico.

Asimismo, también acostumbramos a buscar personas con rasgos de los que carecemos para aliviar vacíos emocionales o rasgos de personalidad tóxicos a los que estuvimos expuestos en la infancia.

También sucede que nos sentimos inseguras frente a lo desconocido y nos da miedo romper el patrón para conocer personas con otras características. Nos resistimos a salir de nuestra zona de confort y con ello nos alejamos de aquella persona que podría ser la indicada.

Debido a que todo esto ocurre de manera no consciente, escapar del patrón no es nada fácil. De hecho, en muchas ocasiones, es necesaria la ayuda de un psicoterapeuta.