Miley Cyrus también ‘destruyó' a su ex: su nueva canción es un himno antipatanes

Miley Cyrus lanzó Flowers el sencillo principal de su octavo álbum de estudio Endless Summer Vacation y es una completa referencia a una canción de Bruno Mars que Liam Hemsworth le dedicó una vez.

La canción coincide con el cumpleaños 33 de Liam Hemsworth y con el sencillo Bzrp Music Sessions Vol. 53 con el que Shakira también destruyó a su ex Gerard Piqué.

Esta semana las mujeres dejaron una cosa clara y es que no se dejan de nadie. Mientras que la canción de Shakira está llena de frases muy directas para Piqué, Clara Chia y hasta la ex suegra, la canción de Miley es un mensaje catártico con sutiles (y al mismo tiempo obvias) referencias para el actor australiano.

Cuando Miley Cyrus dijo en Flowers: “Puedo sostener mi propia mano, puedo comprarme mis propias flores y puedo amarme mejor de lo que tú puedes”, lo entendí TODO. ❤️‍🩹



pic.twitter.com/V7LxS5S8O2 — Antonio (@antoniogarciagj) January 13, 2023

La canción completa agrega más combustible cuando Cyrus hace referencia al incendio de Woolsey donde se quemó la casa de Malibú que compartían (“Teníamos razón hasta que no lo estábamos / Construimos una casa y la vimos arder”) y cómo eso le hizo darse cuenta de que esta relación no funcionaría (“No quería dejarte, bebé / No quería pelear”).

Miley y Liam se conocieron en mayo de 2009, durante las grabaciones de la película The Last Song y según la propia Miley relató, “la química fue instantánea” pues él “era la persona más genuinamente preciosa y dulce”. Comenzaron una relación poco después pero durante los años que estuvieron juntos se separaron en varias ocasiones por cuestiones de agenda. La ruptura definitiva llegó con el radical cambio de Cyrus.

En 2018 se reencontraron y se dieron una segunda oportunidad con la que llegaron hasta el altar. Se separaron un año después y Miley llegó a expresar que el matrimonio con Hemsworth era un “maldito desastre”. TMZ informó que ella había estado luchando por su matrimonio hasta la semana en que Hemsworth repentinamente solicitó el divorcio y le dijo que quería trabajar en su relación.

Flowers es una canción que nos recuerda que nuestro valor y felicidad no debe depender de nadie más

“Puedo comprarme flores. Puedo llevarme a bailar sola. Puedo sujetar mi propia mano. Puedo amarme más de lo que tú podrías” han sido las frases más poderosas en la canción de Cyrus que la han convertido en un nuevo himno anti patanes.

Porque ninguna mereces sentir que está mendigando amor sino que su corazón sea completamente feliz. Nunca ruegues por amor. No supliques que alguien te ame o que pase tiempo contigo. Cuando tienes que convencer a alguien para que se quede es señal de que ahí no es.

Ante muchos, no tener una pareja en estos tiempos significa que estás condenada a ser miserable el resto de tu vida pero la realidad está muy lejos de eso. Estar soltera no significa estar sola y es mejor que conformarte con amores a medias sólo por cumplir expectativas ajenas.