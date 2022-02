El dolor en la relación de Liam Hemsworth y Miley Cyrus que prueba por qué no tuvieron un “felices por siempre”

En 2018, Miley Cyrus y Liam Hemsworth dieron mucho de qupe hablar tras su casamiento. Ambos llevaban muchos años separados pero por azares del destino volvieron a encontrarse, retomando la relación y llevándola hasta el altar.

Un hilo de Twitter, publicado por la usuaria @milesholy, revivió el romance, las traiciones e infidelidades que hubo en la relación, haciendo que muchos se volcaran contra el actor.

entre el hilo ese de miley cyrus y los juegos del hambre liam hemsworth ya es considerado persona no grata en esta casa public enemy #1 — ludmirrorball (@mightychastain) February 4, 2022

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Ambos se conocieron en mayo de 2009, durante las grabaciones de la película de amor adolescente The Last Song. “Pensé que no quería el papel y que era el típico chico guapo y seguro, hablé con él vi que era la persona más genuinamente preciosa y dulce, la química fue instantánea desde que entró por la puerta y nos volvimos a ver, estábamos emocionados de trabajar y aprender juntos”, comentó Miley sobre su primera impresión de Liam.

hilo contando toda la historia de miley cyrus y liam hemsworth: un amor de engaños, vueltas y traumas destinado al divorcio pic.twitter.com/R4pqkayWwb — ♔☾ (@milesholy) February 1, 2022

Cuando se conocieron y empezaron a salir ella tenía 16 y él 19 años. La relación se confirmó cuando terminaron las grabaciones de la cinta. Ante los fans, eran la pareja perfecta, estaban hechos el uno para el otro pero las melosas fotos paparazzi que circulaban en Internet no mostraban los focos rojos de su relación.

La pareja se separó en varias ocasiones debido a problemas de agenda de ambos, además de que Miley comenzó con un problema de adicciones.

“Llevamos juntos dos años y medio, ella me hace muy feliz, miley está en una habitación, con sus mejores amigos y una persona de allí la filma y vende los videos, la pobre chica no puede tener una noche en la que pueda sentirse segura en su propio mundo, es ridículo’, dijo Liam.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

En medio de los rumores de un primer compromiso, también surgieron los de las infidelidades. Fue en el álbum ‘Bangerz’ que Miley habló de una traición de Liam en 2015, cuando retomaron su relación luego de haber terminado por segunda ocasión.

Luego de un tiempo separados, Miley y Liam volvieron a encontrarse y enamorarse como nunca al grado de que en 2018 contrajeron matrimonio.

Ese mismo año, la cantante escribió “Slide Away”, cuya letra original hablaba del abuso de sustancias y cómo Liam quería que ella fuese la típica esposa y tuvieran hijos, algo con lo que no estaba de acuerdo.

Pero Miley también le había dedicado la canción Malibu con la que demostró su gran amor hacia el actor y lo mucho que le había ayudado a retomar el rumbo.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Aunque parecía que ambos habían encontrado el balance en su matrimonio, un año después, la noticia del divorcio dejó a todos confundidos.

“Liam y Miley acordaron separarse en este momento. En constante evolución, cambiando como socios e individuos, han decidido que esto es lo mejor mientras ambos se enfocan en sí mismos y en sus carreras. Todavía siguen siendo padres dedicados a todos los animales que comparten mientras se toman amorosamente este tiempo separados. Respete su proceso y privacidad”, se leía el comunicado publicado en redes sociales.

Miley Cyrus

Días antes de que confirmaran la ruptura en Instagram. se dijo de que la cantante había sido vista vacacionando sin Hemsworth en la playa, además de que no llevaba puesto su anillo de bodas y que estaba besando a la estrella de telerrealidad Kaitlynn Carter.

Tras la oleada de críticas y ataques, Liam rompió su silencio en Instagram. “Sólo una nota rápida para decir que Miley y yo nos separamos recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro”, escribió junto a una instantánea de una puesta de sol en la playa. “Este es un asunto privado y no he hecho ni haré ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor”.

Y Miley se defendió diciendo que ella no había sido infiel.

-estuviste 3 horas leyendo un hilo de Twitter?

-Marge, creo que odio a Liam Hemsworth pic.twitter.com/ncnD8wCe4O — Ramiroo (@ramihateshinji) February 3, 2022

“Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por hacer trampa”, escribió Cyrus en uno de sus tuits.

Según los informes, Miley y Liam habían tenido problemas matrimoniales durante un tiempo.

Se desmintió la versión de que Miley era quien pasaba el tiempo en fiestas. “Todo el mundo siempre piensa que Miley es problemática e inmadura y una fiestera incondicional, mientras que él es un surfista tranquilo, pero eso en realidad [no es exacto]”, dijo un amigo de la pareja en una publicación. “Liam va de fiesta con sus amigos, y Miley cree que ya debería haber superado eso”.

me leí dos veces el hilo de miley cyrus y liam hemsworth, cada vez odio más a liam pic.twitter.com/nAZg6xONcz — ʚ♡ɞ (@toriavvic) February 3, 2022

“Ella lo ha apoyado cuando las cosas se ponen oscuras, pero es difícil”, agregó otra fuente cercana a Miley. “Eso es algo que ha pesado sobre Miley y su relación. Él también puede arremeter contra ella, y odia la atención que sus altibajos atraen”.

Miley dijo en una entrevista con Howard Stern’s SiriusXM radio show que había “demasiado conflicto” entre la pareja. “Cuando llego a casa, quiero que alguien me apoye. No me gustan los dramas ni las peleas”.