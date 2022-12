Cómo decirle adiós a ese amor que tanto daño te hizo: claves para liberarte y recibir el 2023 feliz

Si este 2022 no fue el mejor en lo que al amor respecta , no te preocupes, el 2023 será mejor y es momento de dejar ir a ese hombre y esa relación que tanto daño te hizo , así como lo ha hecho Shakira.

Lo más importante es que tengas las ganas de dejarlo atrás, pues aunque no es fácil, si no tienes la disposición y quieres seguir sufriendo, no podrás olvidarlo y comenzar una nueva vida.

Es momento de amarte, valorarte, y darte cuenta que te mereces algo mejor, y seguro llegará en el momento indicado, pero primero debes sanar tu corazón.

Formas de decirle adiós a ese amor que te hizo daño este 2022

Trabaja en tu amor propio

Cuando te lastimaron, tu autoestima queda herida, y te cuesta amarte, pero debes trabajar en tu amor propio y darte cuenta que eres una gran mujer.

Antes que termine el año aumenta tu autoestima, di cosas lindas sobre ti, mírate al espejo y ve lo hermosa que eres, y pasa tiempo contigo misma, conociéndote mejor.

Deja de revisar sus redes

Si quieres liberarte de ese amor que tanto daño te hizo lo primero que debes hacer es dejar de revisar sus redes y sacarlo de tu vida.

Cuando amas a alguien quieres saber de él, qué hizo con su vida, pero no te merece así que no le dediques tu tiempo ni mucho menos tu estabilidad y felicidad y déjalo atrás.

Deshazte de todo lo que te lo recuerde

También es importante que literalmente dejes atrás todos los recuerdos de esa persona, los regalos que te dio o cualquier cosa que te lo recuerde debes botarlo.

Tener estas cosas solo te hará recordarlo siempre, y es momento de soltar y sanar, así que no te quedes con nada que te recuerde a esa persona que tanto daño te hizo.

Escríbele una carta en la que le digas todo

Otra forma de dejar atrás a esa persona y decirle adiós para siempre es escribiéndole una carta en la que le expreses todo lo que sientes y todo lo que te lastimó.

No necesariamente tienes que dársela, puedes quemarla o botarla, lo importante es que lo escribas, te desahogues, y así te sientas liberada, y feliz para recibir el 2023 con paz y tranquilidad.