Películas en Netflix que demuestran que después de tu ex te va mejor y llega el indicado

Muchas veces te quedas en una relación en la que no eres feliz solo por temor a estar sola, pero tienes que saber que lo mejor viene después de eso.

Y es que nunca debes tenerle miedo a la soltería, primero no es mala ni aburrida, y segundo, te prepara para cuando llegue el verdadero amor de tu vida.

Si no lo crees así, entonces debes ver estas películas de Netflix, que te demuestran que después de terminar una relación eres más feliz y después de tu ex te llega lo mejor.

Netflix: películas que prueban que después de tu ex te va mejor

6 Years

La película 6 years, muestra la vida de dos jóvenes, Mel y Dan, que parecen tener una relación perfecta, aunque no es así, y es que a seis años de noviazgo tienen la relación más tóxica.

Ellos son la mejor muestra que no vale la pena estar en una relación, es mejor estar soltera, y sin duda, vivirás más feliz, y algo mejor te espera, pues estabas con el equivocado.

La increíble Jessica James

La película La increíble Jessica James muestra a una chica que acaba de terminar con su pareja, pero no se deja derrumbar por ello.

Aunque le cuesta superar la ruptura, entiende que no es el fin del mundo y comienza a vivir su mejor momento, teniendo citas en Tinder y citas a ciegas, y muestra a una Jessica empoderada que sabe lo que vale y no se conformará con cualquiera.

Alguien extraordinario

Esta película comienza con la terrible ruptura de Jenny y su novio, quien no se deja vencer al terminar con su novio y va tras sus sueños, comenzando a disfrutar su vida y cumplir sus metas.

Alguien extraordinario muestra que por más que te aferres a alguien, cuando no es para ti, no lo es, y luego de tu ex te irá mucho mejor y llegará el indicado.

Historia de un matrimonio

La película Historia de un matrimonio es de las más exitosas de Netflix, y muestra la dura y real historia de Nicole, quien es actriz y Charlie, un director de teatro que se divorciarán.

Su divorcio no se torna nada fácil, pero demuestra que no debes quedarte donde no eres feliz, y sin duda algo mejor viene después.