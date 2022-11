Nunca juzgues la maternidad ajena, cada quien vive su propia batalla

Durante años (y años y años y años), el mundo se dedicó a señalar a Jennifer Aniston por su aparente decisión de no tener hijos. La ruptura con Brad Pitt incluso la llevó a ser blanco de críticas por “desaprovechar” la oportunidad de formar una familia con él

La actriz se mantuvo firme con su idea de no querer ser madre y se dedicó a defender a las mujeres respondiendo a los comentarios sexistas en torno al tema. En una entrevista de diciembre de 2021 con The Hollywood Reporter, Jen habló de por qué no hay que acosar las mujeres por su postura personal sobre la maternidad y cómo la obsesión de los tabloides con los planes de su familia fue increíblemente dañina.

“Solía tomarlo todo de manera muy personal: los rumores de embarazo y toda la suposición de ‘Oh, ella eligió la carrera sobre los niños’ (...) Es como, ‘No tienes idea de lo que me pasa personalmente, médicamente, por qué no puedo... ¿puedo tener hijos?’ No saben nada, y fue realmente doloroso y desagradable”, dijo.

Ahora una nueva entrevista con Allure le ha dado un giro de 180° a la perspectiva del mundo pues Jennifer Aniston confesó que sí luchó durante años para convertirse en madre pero no se logró.

“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino para tener bebés”, explicó.

“Todos los años y años y años de especulación. Fue realmente difícil. Estaba pasando por FIV, bebiendo tés chinos, lo que sea (...) Le estaba apostando todo. Hubiera dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”. — Jennifer Aniston a Allure

Ahora con 53 años, la estrella de Friends finalmente está en paz con ese viaje y asedgura estar igualmente agradecida por todas las cosas difíciles que tuvo que soportar para llegar a donde está ahora.

Como Jennifer, muchas otras famosas y mujeres en todas partes son juzgadas por sus decisiones respecto a la maternidad. Algunas son señaladas por decir que no quieren hijos, otras por “cambiar de opinión” y otras por la forma en la que ejercen su maternidad.

La realidad es ésta: Nadie quiere opinones no solicitadas por que nunca conocemos la historia completa del otro ni tampoco sabemos qué batallas están luchando.

Gran parte de los cuestionaientos, críticas y juicios provienen de un gran desconocimiento

La cantante Mon Laferte fue blanco de crueles críticas por haber tenido un hijo estando a favor del aborto.

En primer lugar, estar a favor del aborto no significa que una no quiera hijos o que le desee mal a quienes los tienen, significa estar a favor de que cada mujer elija sobre su propio cuerpo y que ninguna corra el riesgo de morir por llevar un embarazo o abortos clandestinos bajo malas condiciones.

Angelique Boyer es otra famosa que constantemente es cuestionada sobre por qué no tiene hijos si ya ha estado en una relación con Sebastián Rulli por 8 años.

En una entrevista para el sitio Mamás Latinas, la actriz reveló que ser mamá no es una de sus prioridades pues está enfocada en su vida en pareja, así como en sus proyectos personales. Eso sí, ha dejado claro que respeta las decisiones de otras mujeres y que no descarta del todo tener hijos en algún momento.

Si Angelique quiere o no quiere tenerlos, si puede o no, es únicamente algo de ella y que no le corresponde a nadie más opinar.

Otras mujeres que son constantemente juzgadas son las que optan por la maternidad tardía

Cada quien tiene su propia historia y cada quien vive a su propio ritmo. Si los avances médicos actuales lo permiten, hay salud y condiciones para tener una buena vida, ¿por qué señalar a quienes deciden esperar a ser madres?

Irán Castillo, Salma Hayek, Cameron Diaz, Adamari López, Shakira y muchas más han sido una voz para quienes han optado por una maternidad tardía.