Sexo y salud mental, ¿qué pasa si no tengo relaciones sexuales?

La mayoría de gente, en algún momento de su vida, pasará por un período de sequía, durante el que no tendrá relaciones sexuales en bastante tiempo. Es que hay cosas que no logramos entender en cuanto a la función de nuestro cuerpo, pero no te preocupes que hoy tenemos a dos expertos que despejarán todas esas dudas.

Lo primordial es tener en cuenta que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, algo que, aunque varía a lo largo de nuestra vida, nos acompaña en cada una de nuestras etapas.

Si estás en un período de abstinencia, es posible que te preguntes cuáles son los efectos de no tener sexo y qué pasa cuando dejas de tener relaciones por meses. Nuria Vanegas, sexóloga y David Sucre, psicólogo nos dan las claves para entender bien el por qué podría afectar el no tener relaciones sexuales en nuestra salud mental.

No tengo deseo sexual ¿debo preocuparme?

Para la experta no tener deseo sexual se debe a muchos factores que influye de manera más frecuente en las mujeres.

“La ausencia de deseo es el problema sexual más frecuente en la mujer y se manifiesta poniendo excusas a menudo a la pareja para evitar tener relaciones, casi nunca se acuesta a la vez, sino que espera a que se duerma, es obvio que algo pasa. Pero lo peor es que a menudo esta situación le supone un sentimiento de culpa, les da la sensación de no estar ‘cumpliendo’, y aumentan los nervios en la medida que se dilata el encuentro. Puede ser un trastorno de toda la vida (primario) o adquirido (secundario), generalizado (con todas la parejas) o situacional (con una pareja específica)”, expresó.

¿Qué causa la falta de deseo sexual?

Si ve y siente las relaciones sexuales como algo desagradable, como un castigo, puede tratarse de una disfunción primaria, que en líneas generales tiene que ver con obediencia subconsciente a mandatos familiares, donde el pánico a las consecuencias de las relaciones sexuales ha sido instalado como una semilla que se alimenta con cada intento o pensamiento sexual y se agranda en cada ocasión, en este caso no habrá interés sexual hacia ninguna persona ni circunstancia.

¿Cómo puedo reavivar el deseo sexual?

¿Qué pasa si una mujer no tiene sexo en mucho tiempo?

¿Qué problemas pueden aparecer por falta de sexo?: salud mental

¿Puede dañar la salud mental la falta de relaciones sexuales?

¿Cómo beneficia el sexo?

¿Cómo se relacionan sexualidad y salud mental?

¿cómo influye tener una vida sexual plena en el bienestar psicológico?

¿Qué podría estar pasando en nosotros si no tenemos deseo sexual?

No solo te afecta emocionalmente: tú salud física en alerta

El no tener relaciones sexuales no afecta solo de manera psicológica, pues también tiene gran influencia en tu salud física. Según el portal Flo, no tener relaciones sexuales podría influir sobre tu sistema inmunitario, salud vaginal y otros.

Sistema inmunitario: las relaciones sexuales frecuentes mejoran el sistema inmunitario y preparan el cuerpo para luchar contra la enfermedad liberando endorfinas. Esto significa que algunos de los desventajas de no tener sexo es que puedas sufrir enfermedades como resfriados o gripe con más frecuencia.

Salud vaginal: tener relaciones sexuales después de un largo periodo sin ellas puede ser incómodo. El cuerpo femenino necesita más tiempo para excitarse y producir lubricación suficiente para que el sexo sea fácil y cómodo. Las relaciones sexuales frecuentes o la masturbación pueden mantener los tejidos de la vagina sanos al mejorar el riego sanguíneo.

Dolores menstruales: para algunas personas, el sexo es un excelente remedio para los dolores menstruales. Tanto el aumento de endorfinas provocado por las relaciones sexuales como las contracciones uterinas que se producen con el orgasmo pueden ayudarte a aliviar los dolores menstruales. No es necesario tener relaciones sexuales para lograr estos beneficios, la masturbación puede tener el mismo efecto.

Salud cardiovascular: si no tienes relaciones sexuales con regularidad, te expones a un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Además, de ser una manera de hacer ejercicio, el acto sexual ayuda mantener equilibrados los niveles de estrógenos y de progesterona, lo que puede disminuir el riesgo de cardiopatía.

¿Sabías qué dormir poco afecta a la vida sexual?

Se sabe que la ansiedad y la depresión (efectos secundarios del insomnio o la falta de sueño) causan disfunción sexual. Cuando el cuerpo se estresa porque no puede dormir, el cerebro suprime la producción de hormonas sexuales como el estrógeno y la testosterona. En las mujeres, el embarazo, la menopausia y, por supuesto, los bebés recién nacidos, pueden causar trastornos del sueño, lo que reduce el interés de ellas por el sexo debido a la fatiga, el estrés o la depresión. Y no todo es biológico, la razón principal y obvia: están cansadas.