Orgasmo femenino: ¿qué se siente tenerlo y cómo lograrlo?

Poder definir lo qué es un orgasmo es complejo, ya que cada persona lo vive y lo siente de manera diferente, asegura Jimena Toledo, quien es sex expert y coordinadora del área de marketing y diseño de Meibi, una plataforma mexicana que promueve la educación y bienestar sexual.

Ella asegura que un orgasmo “es la sinfonía perfecta entre tu cerebro, tu placer y tu sistema nervioso”, es decir, un momento donde tus pensamientos se sincronizan con tu cuerpo y cuyos beneficios en el cuerpo femenino se encuentran:

Baja los niveles de estrés

Incrementa el autoestima

Mejora la energía a lo largo del día

Reduce dolores menstruales

Mejora la apariencia de la piel, debido a la cantidad de serotonina que segrega tu cuerpo.

Te puede interesar: Feliz Día del Orgasmo: Sus 10 beneficios a la salud

Recomendaciones para comenzar a sentir orgasmos

Se nos ha enseñado que para sentir placer hay que tocar genitales, que si bien es una parte elemental, no es uno de los pasos indispensables para lograrlo, asegura la experta de Meibi, ya que se deben estimular los cinco sentidos, porque como ser humano, ves, escuchas, hueles, sientes, tienes sabores y todo ello hay que estimular.

Puedes comenzar por el olfato usando una vela con aroma o incienso, también puedes agregar aceites esenciales. En cuanto a la vista, tienes que ubicar algo visual para encender la llama, que pueden ser videos, aunque igual hay personas que prefiere una lectura erótica o permanecer frente a un espejo.

También lee: Te presentamos una guía de cómo identificar un falso orgasmo

Por un mundo sin tabú (y mucho placer😏).



¡#RedescubreLaCiencia en el Día Internacional del Orgasmo Femenino! pic.twitter.com/EdyTRn0r5E — Divulgación de la Ciencia, UNAM (@DGDCUNAM) August 8, 2022

Respecto a lo auditivo puedes poner un melodía que te agrade para este momento, algún audio erótico o hacer un intercambio de audios con tu pareja. Sobre el gusto, una bebida “afrodisíaca” como un vino, coctel, infusión pueden servir, o bien, si quieres irte a algo más de alimentos, pueden ser unas fresas cubiertas con chocolate.

En cuestión del tacto, aprovecha que en el cuerpo existen partes erógenas y no solo limitarte con los genitales, o incluso, hacer uso de juguetes y pasar sus vibraciones por donde te guste.

Nunca es tarde para explorar tu sexualidad

Existen todavía muchos prejuicios sociales al rededor del la zona intima de las mujeres, sin embargo, no se trata de señalar lo que nos han dicho que está mal y no hacerlo, asegura la sex expert Jimena Toledo, sino como podemos comenzar y tener muy claro en que no hay prisa y nunca es tarde para la sexualidad.

Considera que el obstáculo más grande para no sentir un orgasmo son las construcciones que nos han inculcado y como lo vivimos, por ello, en Meibi se han encargado de resaltar que el órgano más importante es el cerebro.