Te presentamos una guía de cómo identificar un falso orgasmo

Para saber cómo identificar un falso orgasmo sólo se necesita de mucha observación al cuerpo del otro para deducir si la pareja está fingiendo o no.

A veces las parejas fingen durante las relaciones sexuales para no herir a la otra persona por eso te diremos como cómo identificar un falso orgasmo, pues no decir las cosas algunas veces para no lastimar a la persona, termina insatisfacciones que no le dan al sexo la connotación placentera que merece, por eso fingir orgasmos tarde que temprano le pasará factura en un encuentro íntimo.

Gime sin hacer gesticulación

El primer paso es identificar a la persona que gime sin hacer gesticulación en su rostro, por ejemplo que no se muerda los labios, que no voltee los ojos, que no arrugue la nariz entre otros. Todos estos comportamientos no tienen que ser al mismo tiempo, porque gesticular es algo incontrolable por la sensación de placer que pueda sentirse en ese momento.

Habla mucho durante el sexo

Otro ítem a tener en cuenta es saber que cuando se habla mucho el cerebro brinda más atención a lo que se dirá en vez de lo que se sentirá, por eso pídele a tu pareja que haga silencio de manera sutil y que tú quieres que se concentre más en la estimulación que le está dando.

El ritmo cardíaco

Si usted nota que su pareja empieza a gemir, pero no siente que su ritmo cardíaco aumenta, no suda un poco, o si no nota que su vagina está dilatando, es probable que la persona le esté mintiendo. Recuerde que el sexo es una actividad para prolongar los sentidos, jugar con las situaciones y fantasear un poco.

¿Quiénes fingen más?

En su mayoría son las mujeres quienes mienten al sentir un orgasmo, y en el caso de los hombres esa conducta no se presenta tanto, así lo explica la psicóloga y sexóloga, Daniela Moreno, quien asevera que cuando se finge, hay una disfunción de por medio, bien sea un dolor o una inhibición del deseo sexual. “Es cuando la mujer no siente lo que ella quisiera, pero aun así quiere llenar la expectativas de su pareja. Ellas no están acostumbradas a decir que algo les duele o molesta”, dijo Moreno.

Los hombres suelen distraerse con facilidad y puede que en algunos momentos se olviden de la pareja en pleno acto. Ellos se encierran en su propio placer, aunque suelen ser muy sensuales, lastimosamente se distraen con facilidad y están en ese momento, algunas veces, por una cosa.

Que una mujer finja siempre se notará en la energía de esta por eso para saber cómo identificar un falso orgasmo hay que mirar qué tan conectada está la dama en el acto sexual, la lubricación en los genitales incidirá en el placer que esta diga sentir al momento del acto y, por ende, también podrás sentir tú, tal como lo reseña el portal “El heraldo”.

Con información de Luis Fernando Herrera

