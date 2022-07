Cómo recuperar la confianza en ti misma luego que te fueron infiel: claves para salir más fuerte

Una infidelidad no es fácil de superar, especialmente porque quedas con la autoestima por el suelo, sintiendo que no vales nada, cuando en realidad vales demasiado y mereces algo mejor.

Por eso, debes trabajar en tu amor propio, en tu confianza, y autoestima, para que recuerdes que eres una mujer fuerte, poderosa, que se merece a un hombre que la ame de verdad.

El mal de amor no dura para siempre, así que, si tienes que llorar hazlo, pero luego sécate las lágrimas y sigue adelante, pues te espera algo mejor.

Infidelidad: claves para recuperar tu amor propio y autoestima cuando te fueron infiel

No te sientas culpable

Lo primero que debes tener en cuenta tras vivir una infidelidad es que tú no eres culpable de nada, y tu pareja no te fue infiel porque hiciste o no hiciste algo.

No debes culparte por la decisión que tomó alguien más, él es el culpable, el que decidió engañarte, tú no hiciste nada malo, y no vales menos por ello.

Enfócate en tu vida profesional

Cuando sufres una infidelidad es inevitable sentirte triste y llorar, pero lo que no te puedes permitir es quedarte estancada sufriendo, al contrario, concentra tu atención en tu vida profesional.

Y es que nada mejor que mantener tu cabeza ocupada en algo que te beneficia, y eso te ayudará a recuperar la confianza y te darás cuenta que eres una mujer valiosa e inteligente, que lucha por lo que quiere.

Conócete mejor y valórate

Nada mejor de estar soltera que darte la oportunidad de conocerte y darte cuenta que eres una mujer extraordinaria que se merece lo mejor del mundo.

Pasar tiempo contigo misma viendo televisión, leyendo, o relajándote, cualquier cosa que desees hacer es importante y te ayudará a recuperar tu amor propio.

No cierres tu corazón

Es normal desconfiar luego de una infidelidad, pero no puedes pensar que todos los hombres son iguales, y pensar que ninguno vale la pena, cerrando tu corazón.

Esto solo hará que desconfíes de todos y sientas que vales tan poco que cualquiera te puede engañar y no es así, date la oportunidad, cuando te sientas preparada, de abrir tu corazón a un nuevo amor y déjate amar.