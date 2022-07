4 comportamientos que nunca debes permitir de tu pareja: evidencian que vives una relación tóxica

Cuando estás en una relación debes aprender que primero estás tú, y luego tu pareja, y lo primordial siempre será tu bienestar y sentirte bien con esa persona, sino es así, debes huir de ahí.

Y existen algunos comportamientos de tu novio que nunca debes permitir en una relación, aunque lo ames mucho.

Nunca dejes pasar por alto estos malos hábitos, pues no solo te hace sentir mal y baja tu confianza y autoestima, también puedes estar en una relación tóxica de la que te puede costar salir.

Comportamientos que jamás debes permitir de tu pareja en una relación

Que te controle y manipule

Que tu pareja te controle es de lo peor que puedes permitir, pues no te deja ser tú, y así no puedes ser feliz ni hacer lo que quieras.

Además, nunca cedas cuando intente manipularte, por mucho que lo ames, eso solo lo hace un hombre tóxico que no te quiere ni te respeta.

Una infidelidad

Tampoco debes permitir ni perdonar una infidelidad jamás, pues quien la hizo una vez, la hará otra más, y además demuestra que no te ama.

Así que por más que lo ames, debes abandonar esa relación, pues primero debes amarte y valorarte tú, y más adelante verás que fue lo mejor que pudiste hacer, pues merecías algo mejor.

Abuso verbal y emocional

Tampoco permitas que tu novio te trate mal, te haga sentir que no vales nada, y te grite, pues una vez que lo permitas y normalices, seguirá pasando.

Aunque intentes justificarlo, eso no está bien y vives en una relación tóxica, aunque no te quieras dar cuenta, y es momento de abandonarlo y ser feliz.

Te diga qué ponerte e impida salir

Cuando tu pareja te dice qué ponerte y qué no ya estás en una relación tóxica y no te has dado cuenta.

Además, el hecho que te impida salir con amigos, y evite que seas feliz tampoco lo debes permitir.