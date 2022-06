¿Eres dependiente en tu relación? Señales que indican que sí y es momento de cambiar

Ser dependiente en una relación es de lo peor que puedes hacer, y es que esto no solo dañará tu autoestima, también afectará tu felicidad y bienestar.

Y es que no es nada sano depender de tu pareja para que seas feliz, debes aprender que él es un complemento, pero no dejes que tu felicidad dependa de esa persona.

Por eso, es importante que abras los ojos y te des cuenta si le das más poder a tu pareja del que debes darle, y por eso te dejamos algunas señales para que lo cambies.

Señales que revelan que eres una mujer dependiente en tu relación

Tu vida se basa en las necesidades de tu pareja

Si tu vida se basa solo en las necesidades de tu pareja es porque eres muy dependiente , y es momento de parar.

Tienes que balancear tu vida, y nunca dejarte de lado, pues tu felicidad y tus necesidades también importan, así que deja de pensar solo en tu pareja.

No puedes estar sin él

Si no puedes estar sin tu pareja ni un minuto, no puedes salir sin él, o no haces nada sin él, entonces eres una mujer dependiente.

Debes aprender a ser una mujer independiente, que pueda estar con pareja, o sola, y sea feliz de cualquier forma.

Haces cosas que no quieres solo para estar con él

Otra señal que revela que eres dependiente de tu pareja es que haces cosas que no quieras solo por complacerlo o estar con él.

Está bien que de vez en cuando complazcas a tu novio, pero no siempre puede ser así, pues si no quieres hacer algo, no lo hagas, y se feliz.

Te desesperas si no te responde

Es normal que quieras hablar con tu pareja, lo que no es normal es que estés pegada al celular todo el tiempo esperando que responda, y si no lo hace, te desesperas y amargas.

Tu pareja es libre al igual que tú y tiene derecho de hacer su vida a parte y en solitario, así que dale espacio y aprovecha tú ese momento también para disfrutar de ti misma.