Lecciones que nos ha dado Kourtney Kardashian sobre nunca dejar de creer en el amor por llegar “a cierta edad”

Kourtney Kardashian y Travis Barker no han dejado de celebrar su amor y es que después de dos bodas (una oficial), la pareja sorprendió con una tercera ceremonia en un castillo en la ciudad costera de Portofino, Italia.

Fue el 20 de mayo que la pareja tuvo una íntima boda en Santa Bárbara, California, con pocos invitados y un evento realmente pequeño a lo que estamos acostumbrados a ver en la familia Kardashian. En abril, Kourt y Travis tuvieron una ceremonia por diversión en Las Vegas, oficiada por un imitador de Elvis Presley.

La pareja está viviendo su mejor momento y tienen todo el derecho a gritar su amor a los cuatro vientos. Sin duda son una muestra de que el amor llega cuando menos esperas y que no importa si tienes 30, 40, 50 años o más, nunca hay que dejar de creer en él.

A sus 42 años, con tres hijos y un ex que por momentos ha sido un dolor de cabeza, Kourtney eligió abrir su corazón y no cerrarle las puertas a una nueva oportunidad de amar.

Las lecciones que nos ha dado Kourtney Kardashian sobre nunca dejar de creer en el amor

El amor está en todas partes

Llegar a los 40 no significa que ya no seamos deseables ni tampoco que debamos dejar de tener metas o de soñar con el “príncipe encantador”.

El amor está en las personas que nos han criado, los amigos que hemos elegido, los labios que hemos besado, los cuerpos que hemos sostenido cerca de los nuestros tanto en los momentos extraordinarios como en los mundanos de nuestras vidas.

No hay límite de edad cuando de encontrar el amor se trata

La edad es sólo un número, no una condena que determina qué será de nosotros conforme pase el tiempo. Especialmente a las mujeres nos han hecho creer que deberíamos estar cumpliendo con ciertas expectativas en cada etapa.

Si bien el amor no se vive igual a los 40 o 50 que a los 30, no significa que no podamos seguir experimentando o sintiendo con gran intensidad. El paso del tiempo nos enseñan a identificar lo que realmente queremos y necesitamos.

No te conformes con menos por miedo a no encontrar “al indicado”

La presión que la sociedad ejerce sobre nosotras respecto a tener una relación estable en determinado tiempo hace que que muchas veces nos conformemos con menos de lo que merecemos. Esto es un gran error ya que perdemos la oportunidad de abrirle la puerta a lo que realmente nos hará felices.

El amor siempre nos encuentra, incluso en el peor momento. Nos levanta cuando hemos perdido toda esperanza y nos enseña que nunca estamos solas. Recuerda: aceptar migajas o amores a medias sólo te hará sentir frustración e incluso puede hacerte dudar de lo mucho que vales.