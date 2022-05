Creencias tóxicas que debemos evitar para sanar nuestra relación con el ejercicio

Lo más común es que muchas quieren hacer ejercicio, pero pocas lo llevan a cabo, porque en realidad tienen una mala relación con la actividad física producto de creencias tóxicas que aprendimos con el paso de los años.

Gracias a esto, terminamos dejando del lado el hecho de que hacer ejercicio regularmente es esencial para la salud, nos aumenta el autoestima y nos hace más felices, pero no le damos la oportunidad por las trampas de nuestra mente.

Parece que en esta sociedad no hay puntos grises. O entrenamos como si fuéramos a la alta competencia, o mejor quedarse en casa, elevando el nivel de la presión y la exigencia al máximo.

Esto no debería ser así. Está bien que no te gusten ciertas actividades físicas, como el crossfit o ir al gimnasio, y que prefieras algo más dinámico como bailar y practicar un deporte, o algo menos exigente como dar caminatas.

La idea es encontrar algo que vaya acorde con tu estilo de vida, tu estado físico y tu personalidad. En especial, que te guste y te motive a hacerlo regularmente. No te presiones más de la cuenta y entiende que no todos somos iguales.

“La filosofía del ‘no pain, no gain’ (sin dolor no se gana), es la causa de que muchos abandonen las rutinas de ejercitación por no estar acorde a su ritmo de entrenamiento. Debemos ser conscientes de que nuestro organismo no puede cada día entrenar con la más alta intensidad y con la motivación a tope.”

— El entrenador Alexander Pérez, a Elle.