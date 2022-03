Razones para dejar de darle oportunidades a un patán que no lo merece

A veces nos aferramos a relaciones o personas que nos hacen daño y no nos merecen, sin darnos cuenta que son patanes que, aunque nos prometan que van a cambiar no lo harán, y es mejor estar soltera.

Si una persona te falló, y le diste una oportunidad, pero sigue haciéndote daño, es momento de parar y comenzar a valorarte y darte tu lugar.

Por más que lo desees, y quieras que esa persona esté en tu vida, debes decirle adiós y valorarte mucho más, pues ya llegará alguien que te sepa amar y apreciar.

Cómo saber cuando ya no debes darle oportunidades a un patán

No está dispuesto a cambiar

Definitivamente cuando ya le diste una oportunidad a esa persona, y no cambia, ya es momento de alejarte y darte tu valor.

Si alguien te quiere, hará lo que sea para estar bien contigo y, sobre todo, evitará lastimarte.

Te está lastimando

Si esa persona te está lastimando y son más las lágrimas que te causa, que la felicidad, ya no debes darle más oportunidades.

Si no cambió cuando pudo, ya no lo hará, y demuestra lo poco que te quiere y lo poco que le importas.

Te ve como segunda opción

Si esa persona no está dispuesta a cambiar y mejorar lo que te lastima, es porque no eres su prioridad y te ve como una segunda opción, y te mereces mucho más.

Quien te ve como segunda opción no merece más oportunidades para cambiar, es momento de decirle adiós y comenzar a valorarte.

Recurre en el error

Cuando le pides a alguien que no haga algo que te lastima, pero esa persona te ignora y recurre en su error, ya no merece más oportunidades.

Quien te quiere no hará algo que te lastima, y cambiará, pero si es un patán a quien no le importas, entonces te hará daño y lo peor es que no le dolerá, así que quiérete un poco más.

Aunque duela, debes entender que estás mejor sin esa persona, y ya llegará a tu vida alguien que te dará el valor y amor que te mereces.