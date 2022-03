4 señales que prueban que estás mejor sola que con tu ex

Deja de pensar en tu ex Pinterest

Muchas veces es difícil dejar atrás a ese ex ya sea porque lo extrañas, o realmente lo amas, pero la verdad es que estás mejor soltera, sin él, y no te has dado cuenta.

Pero, para que comiences a ver que soltera estás mucho mejor y fue lo mejor que te pudo pasar, existen unas señales que lo comprueban y te diremos.

Deja de extrañar a esa persona que ya forma parte de tu pasado, no pienses en regresar con él, y sigue adelante con tu vida, sé feliz, y no le cierres las puertas al amor.

Señales que evidencian que estás mejor sin tu ex

Tienes mayor paz y sufres menos

Al estar soltera tienes mayor paz, tranquilidad, y también sufres menos que cuando estabas con esa persona, así que, aunque lo extrañes, sin duda estás mejor así.

Llora lo que tengas que llorar, desahógate, y sigue adelante con tu vida, fuerte, poderosa, y con este capítulo de tu vida cerrado.

Haces lo que quieres

Muchas veces dejas de hacer lo que te gusta por estar con esa persona, y ahora disfrutas más de tu vida soltera porque puedes volver a hacer lo que habías dejado atrás.

Así que esta es una señal que indica que estás mucho mejor soltera que con tu ex, aprende de esa experiencia, disfruta, y sé feliz.

Tienes más tiempo para dedicarte a ti misma

Otra señal que te indica que lo mejor que te pudo haber pasado fue dejar a tu ex es que ahora tienes más tiempo para dedicarte a ti misma y hacer lo que te gusta.

Aunque lo extrañes o quieras volver con él, tener tiempo para ti misma y conocerte es importante, así que aprovecha este momento y ve el lado positivo.

Sales con tus amigos

Muchas veces cuando se está en una relación se puede dejar de lado a los amigos de verdad, esos que están cuando más los necesitas y te hacen feliz.

Así que si ahora disfrutas más con ellos, sales, y te diviertes, sin duda es una clara señal que estás mejor sin tu ex, y ya llegará alguien que tus amigos amen y sea el indicado.