4 señales de alerta que indican que podrías estar cayendo en un trastorno alimenticio

Los trastornos alimenticios son más comunes de lo que creemos y todos somos propensos a caer en ellos, por eso hay que estar muy atentos a las señales.

Desde figuras prominentes como la princesa Diana, quien reconoció en sus memorias luchar contra la bulimia, hasta películas de Netflix como To the bone, retratan la vulnerabilidad a la que estamos expuestos cuando no trabajamos nuestra relación con la comida.

La mayoría son mujeres, y muchas de ellas adolescentes, presionadas por los patrones de belleza de la sociedad, críticas de su entorno, antecedentes familiares, relaciones interpersonales, factores biológicos y más causas que empujan a patrones nocivos.

Algunas señales de los trastornos alimenticios

Pesarse todos los días

La obsesión con el peso puede traer una distorsión corporal.- Freepik.

Estar obsesionados con la comida y con la imagen corporal es indicio de que algo no anda bien. Aunque los profesionales de la salud son los capacitados para hacer diagnósticos y brindar ayuda, esta es una de las alarmas más comunes.

Este no es un hábito sano y tampoco es exacto, ya que a diario el peso oscila por muchos factores que no son únicamente el porcentaje de grasa corporal, por lo que lo único que hace es impactar negativamente en tu salud mental.

La culpabilidad al comer

Nos han enseñado erronéamente con el pasar de los años a categorizar los alimentos como “buenos” o “malos”, algo que ha desatado culpa a muchas mujeres al comer cosas fuera de lo considerado saludable.

Este es un sentimiento muy frecuente entre las personas que padecen bulimia y por eso, se ven motivadas a expulsar la comida mediante vómito, laxante, diuréticos, hacer ejercicio en exceso, ayunar, entre otros.

Si sientes culpa al comer tus comidas favoritas, es momento de revisar tu relación con la comida.- Freepik

Omitir comidas por miedo a engordar

Esta es una de las bases de la anorexia, pues ocasiona una percepción totalmente equivocada de nuestro cuerpo lo que desemboca en una obsesión por no aumentar el peso.

Según La Vanguardia, por esta razón las personas están dispuestas a hacer lo que sea para mantenerse delgadas, incluso no comer o saltarse comidas.

Sentir temor por aumentar de peso y contar todas las calorías de lo que comes también están relacionados.

La obsesión con bajar de peso es un gran indicio de que no va bien.- Freepik

Comer desesperadamente, comer cuando se está lleno o en solitario

Estos tres aspectos son una de las señales más claras de los trastornos alimenticios, según Medline Plus, porque indican que el paciente sufre de atracones, es decir, comer sin control.

A menudo, comen hasta que se sienten muy incómodos. En general, después tienen sentimientos de culpa, vergüenza y angustia.

Más de este tema:

Razones saludables para incluir la manzana en tus comidas

Estos 4 alimentos saludables no pueden faltar en tu dieta

Mira cómo hacer tortillas de avena y cuáles son sus aportes para la salud

Te recomendamos en video: