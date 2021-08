Toma nota: una relación sana se logra cuando se dan estas 5 condiciones

En los últimos días, las famosas han dado mucho de qué hablar con romances inesperados. Jennifer Lopez y Ben Affleck se convirtieron en el foco de atención luego de retomar la relación que tuvieron hace más de una década. Ahora, Jennifer Aniston se vio envuelta en los rumores de una supuesta relación con su ex compañero de Friends, David Schwimmer (aunque al parecer sólo se ha quedado en rumores y en el deseo de los fans por verlos juntos tras la confesión del actor sobre “tener sentimientos” hacia Jen) .

Con ambas famosas han surgido el tema de si es posible tener una relación sana con un ex así como las condiciones que indican que estás lista para un compromiso sano sin tener que cumplir con expectativas ajenas.

Lo cierto es que cualquier relación puede considerarse sana si se dan estas condiciones.

Seguridad

Cuando ambas partes sienten la relación como un refugio y no un campo de batalla, entonces van por buen camino. Una relación sana no debería generarte más dudas e inseguridades, no debe hacerte creer que debes cambiar tu esencia para gustar más ni tampoco debe inclinarse sólo hacia un lado o hacerte sentir culpable de los errores. Ambos deben saber que son el apoyo del otro y que estarán presentes en las buenas y las malas, en lo emocional y hasta lo económico.

No existe una fórmula única para todos para crear seguridad en una relación. Es algo que debe negociarse constantemente en pareja.

Honestidad

La sinceridad es una de las bases de toda sana relación. Esto incluye abstenerse de la infidelidad o de los engaños que afecten lo que han construido o puedan construir.

Evitar confrontaciones o pretender que las cosas están “bien” cuando no lo están, también son formas de deshonestidad que muchas veces pasamos por alto. La comunicación siempre será la clave para encontrar ese balance.

Respeto mutuo

El respeto es otra de las características más importantes de una relación sana. Quizá puedan no estar de acuerdo en todo pero es necesario atender los sentimientos y necesidades del otro por igual, escuchar siempre y buscar un buen común. En relaciones duraderas y saludables, ambas partes se valoran mutuamente y cuidan sus palabras, acciones y comportamientos.

Empatía

Otra cualidad clave de una relación sana es la empatía. Esta se refiere a tratar de comprender lo que siente el otro con el fin de encontrar soluciones o mantener el equilibrio por el bien de ambos. Cada quien siempre tendrá sus problemas y preocupaciones por lo que no se trata de asumir la responsabilidad de esto sino de poder estar ahí para el otro. Este entendimiento vendrá de una buena comunicación en la que sean sinceros y respetuosos del dolor ajeno. La empatía también les permitirá celebrar los triunfos del otro y entender las diferentes perspectivas para construir juntos.

Establecer límites

Toda relación saludable requiere establecer límites. No importa cuánto quieras a tu pareja, los límites definen la responsabilidad que tiene cada quién en la relación y ayuda a establecer una comunicación y un espacio para ambos.

Es importante respetar estas diferencias y no empujar los límites de los demás, incluidos los límites emocionales, los límites físicos y cualquier otro tipo de límites. Esto requiere esfuerzo de ambas partes. Si no lo hacen, pueden caer en situaciones tóxicas como hábitos desordenados, violencia, celos, promesas rotas, vicios, resentimiento y lucha de poder.

