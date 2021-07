Jennifer Aniston nos ha enseñado a dejar de encajar para gustar

Jennifer Aniston es una de esas mujeres que no se deja de nadie. En 30 años de carrera, la actriz ha conseguido codearse con los grandes de la industria, convirtiéndose en una de las más exitosas y queridas del medio.

No sólo ha encantado con su belleza sino también con su carisma y su forma de ver la vida.

A pesar de sus luchas personales y del hecho de que los medios de comunicación le dieron durante mucho tiempo la imagen de la pobre Jennifer, Aniston nunca se hizo pasar por una víctima.

A lo largo del tiempo, la actriz nos ha dado valiosas lecciones sobre dejar de buscar encajar en los estereotipos para darle gusto a los demás.

Enfócate en tu bienestar, mantente auténtica y deja de tenerle miedo a los años.

“Mira, como muy bien y hago ejercicio, pero también me complazco cuando quiero. No me muero de hambre de forma extremista. No me vas a quitar el café, los lácteos ni la copa de vino porque me sentiría devastada”, dijo Aniston sobre el estilo de vida que lleva.

No es ningún secreto que la actriz se conserva muy bien y aún cuando muchos se concentran en señalar sus pequeñas arrugas o demás imperfecciones, ella ha dejado claro que todo es muestra de los años bien vividos. Si algo hemos aprendido de Jen es a no limitarnos con lo que queremos, a no presionarnos por ser como la sociedad quiera que seamos sino a ser felices y disfrutar la vida.

Tienes todo el derecho a rehacer tu vida después de una ruptura

El romance de Jennifer Aniston con Brad Pitt fue de los más populares de la industria. Todo el mundo los veía como un ejemplo a seguir pues no sólo eran guapos sino también talentosos y carismáticos. Se casaron en el año 2000 y aunque fue una boda de ensueño, se divorciaron cinco años después en medio de los rumores de una infidelidad por parte del actor.

Lo que ante los ojos del mundo era una relación perfecta y EL hombre ideal, para Jennifer resultó una pesadilla. ¿La lección? No te conformes con menos de lo que mereces. A veces lo que otros consideran que es lo mejor para ti, en realidad no lo es. Es tu vida y debes tomar las riendas lejos de lo que los demás opinen.

La sociedad siempre nos hará sentir que hemos fracasado si no seguimos lo que esperan de nosotras al pie de la letra.Si algo nos enseñó el divorcio de Jen es que tienes todo el derecho a rehacer tu vida a tu modo.

No te presiones tratando de satisfacer expectativas ajenas

“Es imposible satisfacer a todos, y sugiero que dejemos de intentarlo”, expresó Jennifer Aniston en una entrevista y si algo nos enseña con sus palabras es que nunca le daremos gusto a nadie.

Todos siempre tendrán una opinión no solicitada de lo que hacemos y luchar por darles gusto, sólo es agotador. No es fácil liberarnos de esas presiones pero la realidad es que lo único por lo que debes preocuparte es por tu propia felicidad.

Más de este tema

Jennifer Aniston, Sandra Bullock y otras famosas que renacieron tras divorciarse

Famosas que le dijeron no a la maternidad y son felices

Es momento de dejar de ligar a Jennifer Aniston con sus amores del pasado

Te recomendamos en video