Es momento de dejar de ligar a Jennifer Aniston con sus amores del pasado

Jennifer Aniston se ha convertido en una de las actrices más exitosas y queridas de Hollywood. No sólo ha encantado con su belleza sino también con su carisma. Su determinación ha hecho que muchas mujeres la tomen como ejemplo a seguir pues no se deja de nadie ni tampoco busca encajar en los estereotipos que por muchos años ha impuesto la industria.

Recientemente celebró su cumpleaños #52 y a través de sus redes sociales compartió una reflexión de lo agradecida que estaba con los años vividos.

En el marco de los festejos, destacó una felicitación de su ex esposo Justin Theroux y de inmediato, los encabezados estallaron, cuestionando si se habían reconciliado o si se trataba de un mensaje subliminal para volver. Otros lo tomaron como una señal de que no se habían olvidado el uno del otro y que "la llama del amor" seguía encendida.

El actor compartió una foto en blanco y negro de Jennifer posando en una escalera. "Feliz cumpleaños @jenniferaniston", escribió. "❤️ ¡tú B!"

La ex pareja comenzó a salir en 2011 y se casó en secreto en 2015. Después de menos de tres años de matrimonio, decidieron separarse. “En un esfuerzo por reducir cualquier especulación adicional, hemos decidido anunciar nuestra separación ”, dijeron Jennifer y Justin en un comunicado en ese momento. “Esta decisión fue tomada de forma mutua y amorosa a fines del año pasado. Somos dos mejores amigos que hemos decidido separarnos como pareja, pero esperamos continuar con nuestra querida amistad ".

Agregaron: “Normalmente haríamos esto en privado, pero dado que la industria del chisme no puede resistir la oportunidad de especular e inventar, queríamos transmitir la verdad directamente. Cualquier otra cosa que se imprima sobre nosotros que no sea directamente de nosotros, es la narrativa ficticia de otra persona. Sobre todo, estamos decididos a mantener el profundo respeto y amor que nos tenemos unos a otros".

Jennifer y Justin sostuvieron una relación durante siete años, y estuvieron casados durante 2 años, desde el 2015 hasta el 2018, y aunque han pasado tres años de su separación, el también director ha dejado claro que no la ha olvidado y le guarda un cariño muy especial - Instagram @jenniferanistonxfaniston

Así que que si indagamos un poco en las redes sociales de ambos, encontraremos que se siguen dando ánimos o likes por cariño y respeto mutuo, no porque "no se hayan olvidado" en un plano romántico.

Por otro lado, los fans estaban ansiosos por ver si Brad Pitt también la felicitaba y cómo sería la reacción de Jennifer, especialmente tras el inesperado reencuentro virtual que tuvieron hace unos meses.

La pregunta es, ¿es necesario seguir ligando a Jennifer Aniston con sus ex parejas? No.

Jennifer ha estado sola una larga temporada y en varias ocasiones ha dicho que se siente bien así. Eso sí, a pesar del tiempo, ella mantiene una relación cordial con sus ex. Eso por supuesto, no significa que quiera volver con alguno de ellos como siempre señalan.

"Una relación no me va a hacer sobrevivir. Es la guinda del pastel", dijo en una ocasión.

La actriz sabe que una relación no define su valor ya que ella tiene sus propios logros y razones para estar orgullosa de quien es. Además, ¿por qué romantizar algo que en su momento fue algo doloroso para ella? Si terminó con esas relaciones es porque no veía futuro en ellas o porque en algún momento no le hicieron bien, entonces, ¿por qué seguir ligándola a eso?

La persona que llegue será para complementarte no para completarte, porque no estás rota ni vacía. A Jennifer la han perseguido muchos años por la relación que tuvo con Brad Pitt pero ella ha dejado claro que no necesitó de él para tener una carrera o ser una mujer poderosa en Hollywood.

En un ensayo escrito para el Huffington Post en 2018, Aniston respondió a los rumores que apuntaban que estaba embarazada y ofreció una lección sobre la idea de que cualquier mujer está incompleta sin un hijo:

"Estamos completos con o sin pareja, con o sin hijo. Podemos decidir por nosotros mismos lo que es bello cuando se trata de nuestro cuerpo. Esa decisión es nuestra y solo nuestra. Tomemos esa decisión por nosotros mismos y por las mujeres jóvenes de este mundo que nos ven como ejemplos. Tomemos esa decisión conscientemente, fuera del ruido de los tabloides. No necesitamos estar casados o ser madres para estar completos. Podemos determinar nuestro propio “felices para siempre” por nosotras mismas".

