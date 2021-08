Perdonarte a ti misma es un acto de amor propio: 5 claves para lograrlo

Perdonar es una acción que requiere de mucho valor y madurez, sin embargo, es uno de los actos más difíciles de hacer, si es tan difícil hacerlo con otros, mucho más es lograrlo con uno mismo, pero si deseamos estar en paz con nuestro ser y lograr el amor propio, debemos hacer el intento.

Hay personas que suelen sufrir más con los problemas que otras, muchas veces son las más perjudicadas emocionalmente ya que se sienten culpables de lo malo que sucede, esto puede pronunciarse si el individuo tiene baja autoestima, lo que conlleva a que su falta de amor propio lo responsabilice de cada problema.

Para poder perdonarte a ti mismo, debes seguir cuatro pasos que los psicólogos han implementado a lo largo de los años para combatir estos malestares, denominados como “Las 4 R”, pues si la mente es el ser de una persona, si ese ser está en conflicto, la persona no es capaz de avanzar.

Aceptar la responsabilidad es el primer paso para el amor propio

Uno de los pasos más complicados pero vitales para perdonarte a ti mismo es aceptar la responsabilidad de tus acciones, esto significa entender que se ha participado en actos que lastimaron a los demás.

En este paso es importante no darle un “grado” a la culpa, pues solo se estaría buscando excusas para pensar que tus acciones fueron mínimas o justificarte al decirte a ti mismo que no fuiste el único que lo hizo, es por eso que aceptar la responsabilidad plena de nuestros actos es uno de los pasos más complicados pero necesarios para perdonarte a ti mismo y encontrar el amor propio.

Remordimiento

Muchos creen que sentir culpa o remordimiento es algo malo, por el contrario, sentirlo significa entender que tuviste responsabilidad en algo malo y que eso pudo lastimar a alguien de alguna manera, es por que el malestar de esta persona te causa un malestar emocional.

Es importarte aclarar que sentir remordimiento no significa flagelarnos a nosotros mismos a cada momento, sino saber que algo malo sucedió por nuestra culpa y sentimos empatía por esa persona que sufre, esto conllevará al deseo de querer arreglar las cosas.

Amor propio: enmendar tus errores está bien, pero no te enfrasques

Si ya entendiste que eres responsable de un hecho y sentiste remordimiento y culpa por lo sucedido, es hora de poner manos a la obra para intentar enmendar únicamente aquello que esté en tus manos.

Pedir perdón nunca es fácil, pero si no puedes disculparte ante otros, tampoco podrás hacerlo ante ti mismo, si la otra persona decide no aceptar nuestras disculpas, es importante que no caigamos en el descontrol de emociones y volver al remordimiento.

En ese caso, lo importante es dejarle claro a la otra persona que entiendes y respetas su decisión y recordarle que estas arrepentido.

La renovación es el último paso para perdonarte a ti mismo

Renovación significa preguntarnos a nosotros mismos qué debemos hacer para no volver a caer en los mismos errores, se trata de tomar la iniciativa para evitar futuros altercados similares y tener la suficiente madurez para entender que somos mejores personas para con nosotros mismos.

El perdonarnos a nosotros mismos y el amor propio son caminos difíciles de recorrer, lleno de obstáculos y dificultades, pero es totalmente necesario si queremos sentirnos en paz con nosotros mismos y aceptarnos tal cual somos.

