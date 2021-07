Sherlyn responde con elegancia a quienes critican su físico y da lección de amor propio

Sherlyn González es una de las actrices más queridas de México y siempre se ha caracterizado por transmitir mensajes positivos sobre la vida, así como amor propio. Sin embargo, en los últimos días ha debido enfrentar una ola de críticas por la que se sintió afectada.

Pese a que la actriz nunca ha tenido problemas por mostrarse en redes sociales cien por ciento al natural y en diversas facetas tanto en su vida personal como profesional, confesó que después de sus más recientes publicaciones se ha sentido afectada por los comentarios.

La actriz reveló que asistió a un especialista para controlar su peso y reflexionó acerca de los mucho que las crítica en redes sociales la han afectado.

View this post on Instagram

“Les quiero platicar un poco de por qué empezar este régimen. Tengo un tema de amor propio y de amar el cuerpo, que cuando me paro en un espejo siempre me veo preciosa, yo siempre, me veo y digo: ‘¡wow! Gracias Dios por estas piernas que me llevan a todos lados, por mi manos, mis brazos, por estas pompas”, dijo la actriz a través de sus historias de Instagram.