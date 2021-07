Creer que el “amor lo puede todo” podría ser dañino para tu salud mental: aquí te explicamos las razones

Sin importar qué tan intuitivos, intelectuales o precavidos seamos, cuando estamos enamorados la lógica y la razón no significarán nada ante los designios del corazón, cosa que puede ser muy perjudicial para la salud mental cuando la relación en pareja no va como esperamos.

Una frase muy conocida es la de: “El amor todo lo puede”, la cual suele ser como una especie de mantra para aquellos que esperan que una relación amorosa solucione sus problemas, o si hay dificultades con la pareja, por el simple hecho de estar enamorado, la situación se resolverá sola.

Es por eso que te explicamos las razones del por qué creer a ojos cerrados en esta frase puede ser dañino para tu salud mental.

Cuando estamos enamorados, las ilusiones dominan nuestros sentidos

Es común que cualquier relación amorosa atraviese por ciertas dificultades en algún momento, sin embargo, cuando las cosas sobrepasan la palabra “simple” con nuestra pareja, muchos tienden a mentalizarse en que al estar enamorados, no habrá problemas que se interpongan en nuestra felicidad.

La frase: “El amor lo puede todo”, a veces crea en esas personas vulnerables una falsa esperanza de que en algún momento todo lo malo ocurrido en este periodo de tiempo se solucionará por sí solo, pues este concepto conlleva altas expectativas para eludir la idea de que las cosas no están saliendo bien.

Consejos para cuidar tu salud mental

Lo primero que debemos entender es que nuestro estado de ánimo deriva de nuestras emociones, por lo tanto, estar triste, decepcionado o preocupado crea un colapso nervioso en nuestro cerebro que limita las funciones lógicas del organismo para abocarse a plenitud en la situación depresiva.

Es por esto que cuando estamos tristes perdemos el apetito o sufrimos de insomnio, por lo cual, estar hundido en una depresión sentimental y creer que estar enamorado aliviará todos los problemas es perjudicial para la salud mental de la persona afectada.

Desarrolla tu amor propio para cuidar tu salud mental

Lo primero es entender que la felicidad no deriva de otra persona, la felicidad la encontramos en nosotros mismos y no podemos dejar que nuestro estado dependa estrictamente de nuestra pareja, pues si la relación acaba, no será el fin del mundo.

La salud mental es algo que debemos proteger a toda costa, pues, a diferencia de cualquier enfermedad, la menta colapsa a tal punto de hundirnos en una depresión que nos quita las ganas de levantarnos de la cama, comer, dormir y más, afectando nuestra vitalidad y quitándonos las energías.

Entender que las relaciones amorosas no son perfectas es esencial para nuestra salud mental, pues no podemos idealizarnos en los cuentos de hadas que leíamos de pequeños en los que el “felices para siempre” era el final ideal, en la vida real hay problemas, obstáculos y dificultades que debemos afrontar día tras día para ser felices.

