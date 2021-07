Descubre si eres víctima de un manipulador con este test y sigue los consejos para superarlo

Sin importar nuestra edad, estatus social o nivel académico, todos podemos ser una víctima de manipulación en alguna ocasión, si no es que más, por personas que consideramos de un conocimiento más extenso u opinión más sólida que la nuestra, esto es algo normal en la sociedad.

Sin embargo, hay personas que son más propensas a ser manipuladas, esto debido al miedo de tomar decisiones importantes, timidez o terror de hacerse cargo de las situaciones difíciles, así como una falta de seguridad en sí mismas para poner un ideal o posición por encima de las de las otras personas.

Miedo a la confrontación

Confrontación no es igual a pelea, hay que dejar eso claro.

Siempre habrá momentos en los que tu opinión no sea la misma que la de las otras personas, pero el miedo a la confrontación evita que defendamos nuestro punto de vista y aprobemos el de los demás sólo para evitar discutir o por pánico a no tener razón.

Una persona insegura es una víctima de manipulación en potencia

Las inseguridades son perjudiciales desde todo punto de vista, ser una persona insegura conlleva a que nunca confiemos en nuestro criterio y necesitemos de otro para realizar las cosas más simples.

Cuando hay inseguridades es común pensar que las demás personas son mejores que nosotros y, por lo tanto, tienen mejores ideas.

De esta manera, podemos ser víctimas de manipulación de una persona que, accidental o intencionalmente, nos guía hacia el camino que él desea, sin tomar en cuenta que puede no funcionar para nosotros.

La víctima de manipulación más común es aquella dependiente

La dependencia se traduce como el acto de ser siempre un seguidor, jamás tomar las riendas, nunca tener una opinión propia y siempre obedecer las decisiones, opiniones o ideas de los demás.

Una persona dependiente es un blanco fácil para ser víctima de manipulación, pues siempre necesita de la aprobación, consejo y opinión de otros al momento de tomar pequeñas decisiones como “¿cuál color de camisa debería comprar?” hasta el lugar donde pensamos mudarnos o si debemos buscar otro trabajo.

Consejos para superar las manipulaciones

Si todo lo que leíste encuadra en tu perfil, has sido o estás propenso a ser víctima de manipulación, por lo que debes seguir estos pasos para intentar superar este estado tan vulnerable:

– Confianza en ti mismo, es lo primordial para evitar ser guiado erróneamente por otros, si tienes una posición, proyecto o idea que consideras buena, no necesitas de la valoración de los demás para realizarla.

– Encuentra un grupo de personas que se apoyen entre sí, de esta manera, tus ideales serán parecidos a los de los demás y podrás compartir opiniones similares y perder el miedo a la desaprobación, además de evitar caer en grupos maliciosos que se aprovecharán de poner sus decisiones por encima de las tuyas.

– Ser firmes es algo que puede ser muy difícil, pero totalmente necesario para eliminar las dependencias y las manipulaciones.

Si no estás de acuerdo con alguien, no te dejes llevar por ella, por mucha presión que pueda imponer en ti debes mantener firme tu ideal para no ser un seguidor.

– La terapia siempre será una excelente opción, hay terapeutas y grupos de ayuda que se encargan de tratar a personas vulnerables a ser víctima de manipulación.

Estos están certificados y acreditados para brindar un verdadero auxilio psicológico y ayudarte a ser más independiente y seguro de ti mismo.

