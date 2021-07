Las mujeres fuertes saben darse una segunda oportunidad en el amor

Te entiendo, te enamoraste una vez y terminaron por romper tu corazón en mil pedazos. Te hicieron creer que siempre hubo algo mal contigo y que no merecías amor. Llegaste a pensar que llorarías por siempre y que esa cruel despedida se repetiría una y otra vez en tus sueños, robándote la tranquilidad.

La idea de estar soltera se convirtió en algo aterrador, después de todo, la sociedad se ha encargado de hacerla ver como una condena.

Pero con el tiempo aprendiste que nada de eso es cierto, que no estás obligada a cumplir con expectativas ajenas y que mereces todo el amor del mundo.

Todas esas experiencias del pasado, buenas y malas, te han convertido en una mujer fuerte que sabe lo que merece.

Quizá te costó trabajo pero has aprendido a liberarte de todo ese dolor. Ahora que has podido sanar ese corazón roto, estás dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor, sabiendo que no debes conformarte con menos del que tienes para dar.

Ser una mujer fuerte no sólo es aprender a estar sola y verte como tu mejor compañía sino también a estar con alguien con quien puedas crecer y construir un futuro.

Sí, las mujeres fuertes sabemos que la felicidad depende de nosotras pero también que si dejamos de conformarnos, sumaremos a esa satisfacción.

Por nada en el mundo pierdas de vista tus valores ni bajes tus estándares para encajar.

La espera te ha enseñado que debes rodearte de personas que te sumen y con eso, has recuperado seguridad para volver a entregar tu corazón.

Sin perseguir ni rogar, la persona correcta llegará a ti, sólo debes estar abierta a las oportunidades.

Confiar en alguien más sabiendo que alguna vez te fallaron, es de valientes sólo que esta vez no estás dispuesta a permitir que te hagan sentir que no eres suficiente.

La persona adecuada llegará y te hará sentir que todo es completamente diferente, para bien.

Ahora que estás lista para darte esa oportunidad, te darás cuenta de que para la persona correcta siempre serás una prioridad, no una opción. Nunca dudarás de tu valor y te sentirás segura de que estarás bien.

Está bien si todavía tienes miedo o si por momentos te sientes triste. Quizá los recuerdos de ese amargo amor volverán de la nada y te tomarán por sorpresa. Pero tómalos como una alerta de que no debes olvidar que mereces algo mejor.

Ten siempre en mente que eres suficiente y que la persona indicada verá la belleza en tus días buenos y malos. No es mentira cuando dicen que alimentar tu mente con pensamientos positivos atraerá cosas positivas así que saca de ahí todo aquello que te hace creer que todo está mal. No dejes que tus demonios internos opaquen tu brillo. Cada vez que te rodeas de negatividad, tu cerebro piensa que así es como eres.

