Las señales de alerta que indican que no deberías aceptar una segunda cita

Todos sentimos esa sensación de nervios, miedo y emoción cada vez que nos aventuramos a nuestra primera salida con una persona, pero luego de esto es cuando debemos evaluar si deseamos tener una segunda cita.

En el primer encuentro solemos ser un poco más cuidadosos, nos gusta evaluar lo que nos atrae de la otra persona y si hay suficiente conexión podemos pensar en repetir la salida.

La vida está llena de segundas oportunidades, sin embargo, estas no se le dan a cualquiera, por eso, en este artículo te diremos algunas de las señales que debes tomar en cuenta para saber cuándo decir ¡No! A una segunda cita.

Razones por las que no deberías aceptar una segunda cita

Falta de carisma y humor

Sin importar de qué temas se hable o hacia dónde se dirija la conversación, la risa es un factor crucial.

Cuando hay buena conexión entre ambas personas nuestro humor cambia automáticamente, sonreímos solos y prestamos mucha atención a lo que la otra persona nos relata con mucho interés.

Si esto no te sucedió en tu primera cita y sentiste que durante toda la noche la plática fue forzada, aburrida o simplemente monótona es una clara señal de que una segunda cita será una mala idea.

No es buena idea tener una segunda cita con polos opuestos

Mucho resuena la frase de “los opuestos se atraen”, pero la verdad es que cuando salimos con alguien esperamos encontrar ciertas similitudes que nos hagan sentir identificados y en confianza.

Hay personas que pueden tener opiniones e ideales diferentes a los nuestros y, sin embargo, atraer nuestra atención y ser interesantes.

Pero si en el transcurso de esa primera vez sientes que no tuvieron nada en común y que ni tu ni la otra persona demostraron interés por saber más del otro, entonces una segunda cita no solo sería una mala idea, sino que podría estar llena de esos temibles silencios incómodos por no saber qué más decir.

“Yo, yo, yo”

La idea de conocer a alguien es ¡conocer a alguien! No sentarte a hablar solo de ti con un completo desconocido durante toda la cita.

De vez en cuando encontraremos a este tipo de personas a los que solo les interesa hablar de ellos, sin importar tus opiniones, historias, ideas o percepciones.

Sobra decir que una segunda cita sería más de lo mismo, es decir, más de esa persona y poco de ti.

