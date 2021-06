Si buscas la libertad en pareja, Saturno en Acuario te dirá cómo encontrarla

Saturno en Acuario es el momento perfecto para liberarse de los obstáculos interiores que reflejamos en nuestra relación de pareja.

El astrólogo evolutivo y terapéutico Pablo Flores Laymuns conversó con la terapeuta humanista Yvonne Laborda sobre el transito de Saturno en Acuario y de los regalos que trae para el espíritu y el amor.

Para los especialistas Saturno en Acuario es simplemente una maestría de libertad. Una que cuestiona lo que realmente es ser libre, y sin los temores al compromiso o al abandono. Es solo una invitación a que las personas se hagan cargo de sí mismas.

Pablo indica que hay varios cuestionamientos sobre si de verdad las personas que están solteras pueden ser libres o si las parejas lo pueden conseguir. Indica que para ello lo primero que hay que hacer es reconocerse como seres humanos.

“Acuario habla de la consciencia y en una relación de pareja ese el tema central del momento. A veces yo quiero ser libre, incluso podemos llegar a no respetar con esa libertad a la otra persona”, dijo el astrólogo.

Por lo que la terapeuta lo secundó en la idea, agregando que para ser libre debe concebirse primeramente desde el interior, y sobre todo respetando la propia libertad de los demás.

“Hay frases de amor que no lo son”

“Si estoy sola puedo tener una libertad distinta, porque estas decisiones no pueden afectar a otra persona. Pero si estás en pareja, esta necesidad de libertad, debes entender lo que el otro vea, sienta o pueda necesitar, así entonces está perfecto. Somos dos seres, libertad no es solo lo que yo quiero, es también escuchar y aprender del otro”, dijo Yvonne.

Para el astrólogo evolutivo hay frases de amor que simplemente no lo son. Agrega que no se puede amar pidiéndole a la pareja que cambie, pues eso limita su verdadero ser y no hace el amor incondicional.

“’Mi pareja tiene que saber cómo soy yo, como voy a actuar’, ‘mi pareja me ama si tiene los mismos gustos que yo’. Eso es lo que quieren ahora las parejas. Cuando es, al contrario”, cuestionó Flores.

Hay que conversar con el otro y aprender a ser pareja

Puntualiza que para que la energía de Acuario funcione debe estar ligada a la de Escorpio, es decir, mostrarse tal cual se es, poner solo sobre la mesa las cosas que molestan de la pareja no es una opción.

“A veces la energía del otro, las creencias del otro terminan siendo muy alejadas de todo y para ello es mucho más fácil acusar al otro y asegurar que no se le ama o no se le quiere lo suficiente. ¿Quién no está queriendo a quién? La persona que necesita que el otro cambie, probablemente es la que esta eligiendo no amar de una forma incondicional”, dijo Yvonne.

Ambos concluyen con que es necesario amar a la persona de la forma en la que se necesita. Y que si realmente amamos a la pareja hay que darle el tiempo para todo a cada momento y que debe hacerse sin exigir.

Apuntan que hay muchos modelos de pareja y que a veces las personas prefieren estar “medio bien” que estar solos para de verdad encontrarse y conocerse.

