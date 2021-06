Las mujeres fuertes saben que no hay que gastar energía en quien te tiene como opción

Cuando estás rodeada de tantas presiones sobre cómo debería ser tu vida “a cierta edad”, el amor se vuelve algo muy complicado. Sin darte cuenta terminas conformándote con alguien que no te hace realmente feliz pero esa presión te hace creer que es mejor eso que nada.

Quizá el ritmo tan acelerado de la vida también nos ha distraído a tal grado de que no nos tomamos el tiempo para pensar en lo que realmente queremos y necesitamos. Esto hace que muchas veces justifiques la falta de tiempo y de compromiso del otro y que normalices el sentir un vacío en el corazón.

Aceptamos cuando nos cambian planes, cuando nos cancelan por ver a otras personas o cuando simplemente no nos hacen parte de su vida. ¿Realmente crees que de eso se trata una relación?

Sí, cada quien es libre de tener su espacio pero cuando hay amor y compromiso, te conviertes en una prioridad y no una opción.

Las relaciones deben ser un balance entre dos personas, no algo unilateral en donde eres la única que carga con todo el peso. No puedes conformarte con quien sólo está dispuesto a darte una pequeña parte de su tiempo.

Los amores a medias duelen y no te permiten avanzar.

El amor de verdad se trata de complementar y construir, no de restar y cerrar puertas. La persona con la que decidas compartir tu vida no debe hacerte dudar de lo que vales.

No eres un plato de segunda mesa ni tampoco una opción para cuando “no tiene nada mejor que hacer”. Si esa persona realmente te ama, no tendrá que asegurarte constantemente lo mucho que significas para ella, porque siempre te lo mostrará con sus acciones, en lugar de que sólo se quede en palabras.

No hay nada más doloroso que estar con alguien con quien no tiene un asiento reservado porque te hace dudar si realmente te quiere ahí. Quien te ama de verdad siempre se asegurará de guardarte un lugar en su vida.

Si te ama de verdad, jamás te hará sentir que no eres lo suficientemente interesante como para querer estar contigo. No te hará cuestionar lo que son ustedes dos, y llegará a conocerlos por lo que realmente intentan ser. Será más que él conociendo tu color favorito y tu lugar favorito para comer. Aprenderá todos tus secretos y absorberá cada peculiaridad loca que te convierte en la persona que aspiras a ser.

La realidad es que sí mereces más y que no tienes por qué bajar tus estándares sólo para tener algo con lo que probablemente no te sentirás satisfecha.

No vale la pena gastar energía en quien te tiene como opción

Las mujeres fuertes saben mejor que nadie que el tiempo no perdona y que por eso no hay que desperdiciarlo con cualquiera. Por más rudo que suene, es muy real: el tiempo no vuelve, hay que saber en quién invertirlo.

Quizá ya has pasado por varias decepciones pero has aprendido a levantarte. No es la persona que te falló la que te hizo fuerte sino la forma en la que saliste de ahí y seguiste adelante.

Una mujer fuerte prefiere estar “sola que mal acompañada” porque sabe que cuando una se conforma con menos, pierde de vista tu propio valor.

Cuando no te dejas llevar por todo lo que dice la sociedad y dejas de comparar tu estado con el de los demás, entiendes que eres tu mayor prioridad.

Aún cuando ambos tengan sus propios gustos, proyectos y asuntos, siempre encontrarán un espacio en el que puedan crecer juntos. Porque al final, eso que están construyendo es una prioridad para ambos.

Cuando no estás segura de alguien es mejor dar un paso fuera. No tienes que bajar tus estándares ni permitir que te hagan dudar de lo valiosa que eres.

