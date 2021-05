Quédate soltera hasta que aprendas que tu felicidad no depende de nadie más

Estar soltera en una sociedad que espera que cuando llegues “a cierta edad” tengas la vida resulta es un golpe duro. Es difícil vivir con la idea de que hay algo mal contigo que hace que no hayas podido encontrar esa estabilidad que otros parecen tener.

Ante muchos, no tener una pareja en estos tiempos significa que estás condenada a ser miserable el resto de tu vida pero la realidad está muy lejos de eso. Estar soltera no significa estar sola y es mejor que conformarte con amores a medias sólo por cumplir expectativas ajenas.

La felicidad no necesariamente es tener una pareja.

Está bien soñar con esos cuentos de hadas en los que la princesa es rescatada por un apuesto caballero andante y viven felices por siempre. Está bien que todas esas historias de amor sean una razón para hacerte sentir que todo estará bien. Pero en la vida real no necesitas que nadie te rescate para vivir feliz por siempre.

Así que no te conformes con menos sólo para tener algo y que todos vean que “estás bien”. No te obsesiones con la idea de que necesitas de alguien más. Sólo tú puedes salvarte, sanar esas heridas y transformarte.

Tener una pareja con la cual compartir el resto de la vida es algo lindo pero tu felicidad y sentido de plenitud no puede depender completamente de ello.

Cuando dejas tu felicidad en manos de otra persona, terminarás dependiendo de esa persona y cuando no esté, te sentirás vacía por dentro. Una “media naranja” no es alguien que te complete sino que te complemente. He ahí la clave de la felicidad y del amor verdadero.

Se supone que no debes depender únicamente de tu persona para sentirte satisfecha con la vida que tienes.

En lugar de buscar la felicidad en otra parte, ¿por qué no comienzas a buscarla dentro de ti misma? Todo lo que eres y tienes te da motivos para ser feliz sólo es cuestión de que aprendas a verlo.

La presión que ejerce la sociedad sobre nosotras y lo que “debemos ser” ha hecho que pensemos que seremos exitosas y plenas únicamente cuando tengamos a esa pareja.

Nunca olvides que tienes el poder absoluto para crear tu propia felicidad. No dejes que nada ni nadie te robe tu propia felicidad ni que te diga cómo debes ser o qué debes tener para se plena.

La felicidad es aceptación. Aceptate por quien eres. Acepta que hay cosas que no están en tu control. Acepta las cosas que no puedes cambiar.

Practica la gratitud diariamente, es uno de los ingredientes para crear una vida feliz, te permite concentrarte en sentirte bien y en lo que está funcionando en tu vida. Es posible que no tengas control sobre las circunstancias externas de la vida, pero siempre tienes control sobre tu mundo interno.

Elige todo aquello que te haga bien y rodéate de personas que te sumen. De nada sirve estar con alguien que no te hace crecer ni sentir satisfecha con lo que estás viviendo.

Así que tómate tu tiempo para encontrar a esa media naranja. Cuando dejas de ver la soltería como una condena y dejas de conformarte con amores a medias, entiendes que tu felicidad no depende de nadie.

Más de este tema

5 cosas que pasan cuando aprendes que tu soltería no es una maldición

Aceptar que no estás lista para una relación también es un acto de amor propio

Amar no es poseer sino desear la felicidad del otro

Te recomendamos en video