Amar no es poseer sino desear la felicidad del otro

El amor no es como lo pintan en las películas y los libros más románticos. Nos esforzamos tanto para darle sentido, entenderlo, por sujetarlo y etiquetarlo, que olvidamos lo que realmente significa amar.

Queremos poner a esa persona en un pedestal, admirarla en estante y sujetarla lo suficientemente fuerte como para que permanezca a nuestro lado por siempre.

Nos aferramos a la idea de un amor intenso, cómodo y estable que nos garantice un "felices por siempre" que convertimos al otro en un objeto.

Pero el amor es complicado y es difícil de definir porque es tan diferente para todos. Por eso, a veces resulta más fácil decir lo que no es….y amar no es poseer.

Poseer implica inseguridad y dependencia pero nos cuesta entender que las personas vienen y van, que entran en nuestra vida y que salen de ella en un chispazo. Y es que cuando nos enamoramos, olvidamos que el que estén presentes en ella, no significa que podamos controlarlas. No importa cuánto amemos o nos amen, no podemos retener a nadie porque no nos pertenecen.

El amor no es solo un sentimiento: el amor es una acción, una manifestación de emoción, una elección, un salto de fe donde decidimos estar con y para esa persona sin importar qué.

El amor es en realidad un desafío. Es conocer a alguien que te empuja a ser más grande, más grande y más brillante que antes. Es encontrar a alguien con quien veas pelear batallas y por el cual. Está descubriendo que su vida estaba increíblemente llena antes, pero caer en ellos la ha hecho aún más completa de alguna manera.

Cuando amas de verdad a alguien, sea en un sentido romántico o no, genuinamente te preocupas por su bienestar; sus heridas se resienten en tu cuerpo y su felicidad retumba en tu corazón. Cuando amas de verdad, estés o no estés con esa persona, agradeces lo vivido, lo que pudo y lo que no. No sientes rencor alguno y si en algún momento te viene un golpe de dolor ante el recuerdo, sabes que un respiro puede traer calma a tu alma porque al final, te sientes bien de saber que esa persona está bien.

