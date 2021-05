Jamás regreses con un ex por miedo a estar sola

Dicen que “todos merecen una segunda oportunidad” pero ¿hasta qué punto se puede llegar cuando se trata de un ex? Hay parejas que vuelven a estar juntas, incluso después de una ruptura importante y hacen que funcione. Pero con mucha más frecuencia las personas vuelven a estar juntas sólo para darse cuenta de que la historia termina de la misma manera.

No es que no se pueda intentar mejorar pero hay muchas más probabilidades de que todo termine en una repetición de por qué se separaron en primer lugar.

En los últimos días, Jennifer Lopez ha dado mucho de qué hablar por su reencuentro con Ben Affleck. Ambos han sido vistos en varias ocasiones, confirmando las especulaciones sobre una reconciliación luego de haber sido pareja hace 17 años.

Jennifer Lopez y @BenAffleck continúan su romance.

Nuevas fotografías tomadas el domingo los muestran juntos en Miami.

Affleck fue visto en el aeropuerto de Miami el domingo y luego en la casa que @JLo alquiló. 😘



Fuentes cercanas a los actores revelaron a Us Weekly que “está muy claro que se han enamorado de nuevo de una manera muy intensa, pero no quieren arruinar nada colocando etiquetas o sometiéndose a demasiada presión”.

Regresar con un ex puede ser muy tentador, especialmente si crees que ambos han trabajado en los errores que los llevaron a romper en primer lugar. Sin embargo, si estás pensando en retomar la relación porque te sientes sola, es mejor que des un paso atrás y lo pienses mejor.

Un ex no puede volver a funcionar si lo estás usando como respaldo. Quizá te has dado cuenta de que sigue habiendo cierta atracción entre ustedes y estás pensando que es mejor eso que nada. Esto viene mucho de la presión que nos ha metido la sociedad sobre tener una relación antes que estar solteras.

Si sólo estás pensando en estar con alguien para no estar sola, es posible que no estés dispuesta a poner tanto esfuerzo o amor en una relación.

Ama cuando te sientas lista, no sola.

Todos merecemos un amor apasionado, entregado y completo. Sentirte sola te hace caer en pensamientos irracionales que debes aprender a frenar.

Porque para encontrar el verdadero amor, debes aprender a estar sola y sobretodo a entender que eso no te hace un ser vacío o miserable.

Antes de volver con ese ex que en un momento te hizo sentir que eras todo y al siguiente que no eras suficiente, debes permitirte sanar y entender lo que realmente quieres y esperas de una persona.

La idea de “peor es nada” es terrible porque lo peor es estar con alguien que no te llena.

Puedes pensar en volver con un ex cuando veas un cambio en sus acciones. Que no se quede en palabras, las acciones son lo que importa cuando se busca un cambio real en otra persona.

Puedes volver con ese ex cuando ambos se esfuercen en encontrar soluciones para viejos problemas. Tienen que estar dispuestos a seguir intentando todos los días, no sólo por tiempos en los que buscan llenar vacíos.

Ambos tendrán que estar atentos a los viejos patrones para asegurarse de no volver a caer en la rutina que los rompió. De nuevo, para que una relación realmente funcione, ambos deben haber cambiado significativamente y ser capaces de dejar atrás la dinámica de su antigua relación. Esta es una nueva relación, y debe tratarse como tal.

Cuando estamos solos somos vulnerables y débiles; sentimos que necesitamos que alguien más nos levante porque sólo así nos sentiremos mejor. Pero eso no es cierto, no es bueno mezclar la soledad con el amor.

Enamórate cuando confíes en ti misma, cuando te sientas completa por ti misma, cuando sepas lo que quieres.

