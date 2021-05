Las mujeres que aman los colibríes tienen un alma sensible pero inquebrantable

Dice una antigua leyenda maya que un colibrí aparecerá luego del fallecimiento de un ser querido, como señal de que este ha logrado llegar al otro lado con bien.

Nuestros antepasados relacionaban a estas aves con el equilibrio en la naturaleza, además de ser mensajeros divinos, portadores de amor y buenas noticias.

No es extraño que se hayan convertido en uno de los animales más populares y queridos por las mujeres sensible con espíritu inquebrantable.

De alguna manera, los colibríes te recuerdan que debes ser fuerte y al mismo tiempo, permitirte sentir esa vulnerabilidad que hay en ti.

Tienes un corazón puro y al mismo tiempo que estás lidiando con tus emociones, te preocupas porque todos estén bien a tu alrededor

Sabes que nada es permanente, que la vida es un cambio contante y que la sanación toma tiempo. Es por esto que los colibríes se han vuelto una parte importante en tu vida.

Pinterest

Algunas personas también los ven como señales de los ángeles, recordándonos que debemos seguir lo que nos hace felices y disfrutar el momento presente.

Para ti, su presencia no es coincidencia pues sabes que han llegado para darte un mensaje de ese ser querido que ya no está o para recordarte que sin importar la adversidad, debes seguir adelante.

Los colibríes son un recordatorio de que debemos disfrutar el ahora, pues no tenemos garantizado el mañana.

Ya sea que tengas un bebedero o flores especiales para recibirlos o algún ornamento de colibrí, has encontrado en ellos una forma de sentirte mejor.

Pinterest

Tener un alma sensible te vuelve propensa a sentirte más vulnerable pero eso no es ninguna debilidad. Eres honesta contigo misma y eso te permite encontrar la salida cuando el mundo se derrumba.

Sin importar que tu corazón se estruje o se rompa en mil pedazos, tu alma se ha vuelto inquebrantable. Has aprendido a sonreír aún en medio de la oscuridad y aún cuando sientes que todo se derrumba alrededor, tu resiliencia te ha ayudado a sanar las heridas. He ahí parte del mensaje que nos han transmitido estos hermosos seres.

Los colibríes también han sido mencionados en la Biblia como mensajeros del cielo, pero independientemente de tus creencias, es un hecho que su presencia trae cierta paz, especialmente cuando piensas que en efecto, se trata de esa persona que tanto amaste y que ha pasado a saludar.

Eres auténtica, no ves el sentido de fingir ser alguien que no eres. Eres consciente de tus defectos, pero eso no ha sido impedimento para amarte a ti misma. Tienes un amor incondicional por tu familia y por tus amigos, pero también por las plantas, la luna, el cielo y toda esa naturaleza que te rodea. Tener esa alma sensible e inquebrantable te hace capaz de encontrar belleza en todo lo que ves, por eso tu corazón es tan enorme.

Eres consciente de ti misma y eso te mantiene en balance. Estás en contacto con tu esencia, te mantienes firme con tus convicciones y no pierdes de vista lo que te ha hecho tan inquebrantable.

A veces la incertidumbre nos consume pero cuando teres sensible y tienes un alma inquebrantable, sabes cómo sobrellevar los tiempos de adversidad.

Porque no importa cuán desfavorables se vean las condiciones, el momento en el que ves un colibrí revoloteando a tu alrededor, te llenas de esa energía especial que te devuelve el aliento.

