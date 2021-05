¿Vale la pena separarme de mi pareja aunque tengamos muchos años juntos?

Estar al lado de alguien por décadas, es prácticamente estar juntos una vida entera. Sin embargo, cuando la infelicidad empieza a asomarse, nos cuestionamos si conviene sacrificar esa relación, la familia y los vínculos en común con la pareja, por ir a perseguir algo incierto.

¿Me conformo o me voy? Cada vez son más las que optan por la segunda opción ya que nunca es tarde para perseguir la felicidad. Con el tiempo, los cambios culturales han hecho que pese a la edad no tengamos miedo de asumir nuevos retos, trabajar más o luchar por nuestros sueños.

La felicidad personal y la realización no son solo cosa de jóvenes. Es posible perseguir la satisfacción, aunque eso implique dejar atrás algo que se creía eterno, pues de nada sirve permanecer en un sitio donde ya no te sientes bien o no te tratan como mereces.

Las estadísticas arrojan que el 50% de las parejas termina en divorcio.- Pinterest Allwomenstalk.

Separarse de una pareja después de muchos años juntos

Y no hablamos únicamente de infidelidad. No es necesario llegar a estos extremos para dar un paso al costado, puesto que es igualmente válido querer algo más en la vida, el deseo de independencia, las expectativas de vida diferentes, descubrir que no hay amor y el nido vacío que hace que ya no importe perjudicar a los hijos con la separación.

Asimismo, cada vez hay menos estigmas hacia las personas divorciadas, por lo que se ha vuelto una decisión más fácil de tomar en el plano social y legal, pero muy dura por miedo arrepentirse, aunque el temor a quedarse solos jamás debería ser una limitante.

Sobre esto, especialistas recomiendan reflexionarlo a profundidad por si se trata de una crisis, o de verdad, no hay nada que hacer. Es importante bucear internamente en las motivaciones y hablar francamente con la pareja.

No todas las parejas terminan siendo mejores amigos después de tantos años juntos- Pinterest Linda Merrill.

Si al final se concreta esta decisión, “durante el proceso de divorcio, es importante no echarse nada en cara, no buscar culpables ni responsables sino asumir y aceptar que la relación se ha terminado”, explicó la psicóloga, Patricia Ramírez, a El Independiente.

“Hay que tratar de recordar todo el cariño, todo lo que se ha hecho juntos y entender que esto es también una nueva oportunidad para ser feliz”, finalizó.

