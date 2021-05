La sociedad pone tanto énfasis en el éxito que impide a muchos de nosotros perseguir nuestros sueños y lo que nos hace verdaderamente felices. Con frecuencia nos hacen creer que existe un manual que debemos seguir y que si no estamos a la par de los demás, entonces estamos fracasando.

Hemos crecido con la idea de que “tener éxito” es igual para todos desde encontrar una pareja, hasta tener hijos o un negocio propio que nos deje grandes cantidades de dinero.

Quizás esté en un punto de tu vida en el que te sientes estancada porque no te has casado, no has tenido hijos o no estás emprendiendo como tus amigas. A tu alrededor ves como todos se cambian de trabajo y tú sigues en el mismo y mientras que algunos están pagando por títulos de posgrado, tú sólo estás en clases de danza o yoga. No te demerites, cada quien tiene sus intereses y cada quien busca satisfacer sus necesidades personales en su propio tiempo y forma.

A nadie le gusta sentirse fuera ni tampoco que se está quedando atrás del resto pero te diré algo: los logros de los demás no significa que estés fracasando. Si casarte, tener hijos, viajes o un negocio propio no te satisfacen o no son la felicidad absoluta para ti, ¿por qué sentirte mal si no lo consigues?

El miedo al fracaso te paraliza, te bloquea y te estanca y gran parte de esto viene de esa presión social que pone demasiadas expectativas en lo que deberíamos ser.

Nuestra naturaleza humana nos lleva a tenerle miedo a pasar una vergüenza y por ende, dejamos de hacer cosas para evitar la posibilidad de fracasar. Pero es peor cuando luchamos por alcanzar la definición de éxito de otros.

Claro, hay hábitos exitosos universales: consistencia, trabajo duro y sacrificio pero hay más. Cada uno tiene su propio camino en la vida. Te estás comparando con personas que tienen una vida completamente diferente a la tuya. La definición de felicidad, éxito y plenitud es diferente para cada quien. Es momento de que dejes de concentrarte en lo que hacen los demás y sobretodo, es momento de que dejes de vivir buscando cumplir expectativas ajenas.

Cuando te comparas con los demás, pierdes enfoque en lo tuyo, te desanimas y comienzas a creer que no lo estás haciendo bien. Perdónate por tus errores y aprende a ver cada pequeño paso como un logro.

Cualquier persona que quiera hacer cosas de valor en la vida fracasará

Tener miedo al fracaso es normal pero no debes dejar que te frene. Los tropiezos son inevitables pero necesarios en cierta medida para enseñarnos cómo avanzar. A menudo sólo escuchamos sobre los éxitos de las personas pero el camino hacia esos hitos suele tener muchos contratiempos. Y no es que busquemos todo el tiempo ver en qué fallan los demás, sino que a menudo sirve como inspiración e impulso. Aprende de ellos y toma acción.

Recuerda: no eres un fracaso solo porque tuviste un tropiezo

Cuando has tenido un tropiezo, es muy fácil empezar a pensar que siempre fallarás en esta área de tu vida. Es fácil empezar a pensar que TÚ eres un fracaso. Tranquila, es sólo un contratiempo y no puedes asumir que así será todo lo que hagas. El hecho de que hayas fallado no significa que fallarás la próxima vez o por el resto de tu vida.

Más de este tema

No eres débil ni un fracaso por pedir ayuda cuando padeces ansiedad o depresión

5 pequeños recordatorios para cuando sientes que no puedes más con la ansiedad

Así es como puedes superar el miedo al fracaso y avanzar en la vida

Te recomendamos en video