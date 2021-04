Los filtros en redes son muy comunes actualmente y son usados por miles de usuarios, distorsionando la realidad.

Y esto hace que la autoestima de las mujeres, especialmente adolescentes, se vea afectada y vulnerable, pues consideran que tal cual son no se ven hermosas, sino que necesitan de filtros.

Esto gracias a lo que se ve en redes, donde famosas e “influencers” usan filtros y Photoshop en cada publicación para mostrar una realidad diferente, y las jóvenes quieren lucir como ellas.

El daño que los filtros en redes les están causando a las adolescentes

Un reciente estudio realizado por la línea de productos de cuidado personal, Dove, reveló una cifra preocupante y alarmante de jóvenes que están usando filtros en redes.

“Una de cada cuatro jóvenes no se ve lo suficiente bien si no edita sus fotografías y el 20% reconoce sentirse decepcionado por no tener en la vida real el aspecto que tiene en sus fotos de las plataformas”, dice parte del estudio.

Además, 69% de las niñas intentan ocultar o modificar partes de su cuerpo al momento de hacerse una foto que quieren publicar en redes.

“La cara, el cabello, la piel, los labios y el abdomen son las partes del cuerpo que las jóvenes editan más, en este orden. En España, el 72% de las niñas de 13 años ya se han descargado un filtro o aplicación de retoque fotográfico”, revela la investigación.

Campaña de Dove para aumentar la autoestima y confianza en las mujeres

Debido a esto, Dove decidió lanzar una campaña para generar conciencia sobre los efectos del uso excesivo de filtros en las jóvenes.

De hecho, lanzó un video denominado “Qué hay detrás del selfie”, que muestra el tiempo que pasa una joven buscando un filtro que “mejore” su físico, hasta que llega al punto de no parecerse a ella.

Además, evidencia todo el esfuerzo que pone en modificar su imagen, para ser “aceptada” en las redes y recibir miles de likes, algo que debe cambiar.

“En Dove, queremos cambiar la situación y contribuir con herramientas, como nuestra guía didáctica para los padres y familiares, a ayudar a los jóvenes a navegar por las redes sociales de forma positiva”, explicó Sandra Andrés Bach, Marketing Manager de Skin Category en Unilever.

Así que, si tienes una hija, sobrinas, primas, hermanas, o cualquier joven que conozcas, es importante que la ayudemos a aumentar su autoestima y a dejar de modificar su belleza.

Ellas necesitan saber que no todo es lo que parece en redes, y ellas no deben unirse a esta práctica de los filtros en las imágenes para sentirse mejor, deben valorar cada aspecto de su imagen y su belleza natural.

