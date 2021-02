Razones por las que ir a terapia puede ser la mejor decisión tomes este año

No hace falta que haya un suceso traumático en la vida de una persona para asistir a terapia psicológica. A lo largo de los años, vamos acumulando estrés, ansiedad, miedos, experimentamos depresión y más eventos que requieren la ayuda de un profesional.

Hay quienes creen que es para débiles, cuando en realidad, ir a estas sesiones pueden hacer a las personas más inteligentes emocionalmente, con mejores pensamientos, conductas y manejo de emociones, lo que se traduce en mayor calidad de vida.

Razones para asistir a terapia psicológica

Herramientas para actuar mejor

Los psicólogos son profesionales de la salud mental capacitados para darles a sus pacientes las mejores herramientas para poder hacerle frente a los conflictos del día a día.

Superar crisis, malas etapas, cambios radicales en la vida, entre otros, es más sencillo de la mano de un especialista que te guiará para tomar las mejores decisiones e incluso sanar viejas heridas del pasado que se siguen manifestando en tu forma de ser.

De hecho, ese es uno de los principales objetivos que tiene todo el proceso: que seas tú el que aprendas a resolver los problemas, aceptar los cambios o modificar aquello que no anda bien.

Harás catarsis

Ese proceso en el que liberas tus emociones y pensamientos que te están haciendo daño se llama catarsis y es realmente liberador.

Durante el proceso de terapia psicológica se busca que el paciente hable con confianza, sin ser juzgado, de cómo se siente y los problemas que tiene, todo bajo un ambiente de confidencialidad.

Los psicólogos tienen un estricto código de ética que les impide revelar lo que conversa con sus clientes, así que tendrás un oído dispuesto a ayudarte.

Te conocerás más

Todos creemos conocernos hasta que nos toca enfrentarnos a las razones que ocasionan nuestro compartamiento o forma de ser, es ahí cuando se abre la caja de Pandora del pasado y del autoconocimiento para encajar las piezas que le dan sentido a todo.

Es decir, la terapia ayuda a que las personas se den cuenta de sus limitaciones, debilidades, fortalezas y motivaciones, lo que acercará a los que se atrevan a dar el paso al éxito personal.

Es más fácil saber qué queremos cuando conocemos realmente quiénes somos, cuestión que abre el camino hacia la felicidad y las satisfacciones.

Mejor autoestima

De acuerdo con el portal Terapify, "una consecuencia positiva de todo proceso de mejoramiento interior es el fortalecimiento de la autoestima".

Esa evolución de amor propio en la relación que tienes contigo mismo también repercute en sentirse más seguro de sí mismo y aceptarse tal cual uno es.

Si la confianza de una persona es alta, es capaz de alcanzar más metas más a menudo, ser más creativo, tener mejores relaciones interpersonales, recuperarse de los fracasos, entre otros.

Liberar trastornos

"Vivir con ansiedad, estrés o fobia, no es agradable, no es vivir, al menos no a plenitud", agrega la misma fuente, algo que lo saben especialmente los que lo padecen, que son más de los que cualquiera llegaría a creer.

Solo en México, de cada 100 habitantes 15 de ellos tenían depresión en 2019, reseñó Expansión, por lo que estas cifras siguen aumentando y hacerse cargo de la salud mental es una necesidad cada vez más importante.

