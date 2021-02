Consejos para dejar de obsesionarte con ser siempre productiva y disfrutar más de la vida

"La obsesión por la productividad nos está haciendo menos productivos", así de contundente lo afirma Rahaf Harfoush, una antropóloga que ha reflexionado sobre el tema y ha desnudado el falso concepto de éxito que hay en torno al trabajo.

Y es que los primeros meses de cuarentena impuesta por la pandemia de Covid-19 fueron el mejor ejemplo de ello. Las expectativas estaban sobre el cielo para "aprovechar el tiempo", dejando de lado el descanso y la recreación.

Esa obsesión más temprano que tarde termina pasándole factura a cualquiera, como insinúa la experta, porque en el equilibrio está la clave para llevar una vida más sana, feliz y próspera en todos los aspectos.

Es posible alcanzar el éxito sin presionarse demasiado. - Pexels

Productividad tóxica

De acuerdo con el portal Talento Aragón Joven, este deseo de dar el mayor esfuerzo 24/7 se remonta desde hace mucho tiempo atrás, específicamente desde la revolución industrial en donde la valía del trabajador estaba en sus resultados objetivos.

“Eras responsable de crear X cantidad de piezas en la línea de montaje, por ejemplo. Al final del día, era bastante sencillo ver quién había cumplido y quién no”, dijo la experta.

Es por esto que ese pensamiento ha ido evolucionando hasta la nociva creencia de que si alguien no consigue lo que quiere es porque no trabajó lo suficiente, acercando a las personas al estrés, ansiedad y una culpa sin precedentes.

Siempre habrá trabajo por hacer y ocupaciones qué atender, por eso, dedícate tiempo libre para ti sin culpas. - Pexels

De hecho, cada vez personas más jóvenes se sienten presionados para hacer más y cumplir con más cosas, potenciado por la constante comparación con la vida de los demás impulsada por las redes sociales, lo que ha distorsionado el concepto de productividad.

Es decir, este se refiere a mejorar los resultados profesionales y laborales, aumentar el rendimiento y ser eficientes con los recursos empleados pero NO a exigirse de forma insana a diario.

Tips para dejar de obsesionarse con la productividad

Entonces, ¿qué se puede hacer para salir de este círculo vicioso que se impone desde la sociedad, llevando a cualquiera a replantearse sus sueños o lo que hace a diario? Pues, algunos expertos recomiendan:

Disfrutar del presente

Suena más fácil decirlo que hacerlo, pero la clave está en no posponer la vida. Es decir, trabajar hoy para conseguir el sueño que deseas pero disfrutar el proceso.

Esto requiere dejar de lado pensamientos como "seré feliz cuando gane más dinero", "voy a relajarme cuando consiga ese puesto de trabajo", "haré el viaje con mi pareja el día que consiga tantos clientes", entre otros.

La vida es hoy y ahora, así que hay que permitirse disfrutarla porque nadie tiene asegurado el mañana ni tampoco es positivo llegar a un punto y arrepentirse por lo que no sucedió.

Hablarse de forma positiva es muy importante para ser feliz. - Pexels

No compararse

La productividad obsesiva lleva a mirar al otro para sentirse menos por no tener las mismas cosas o logros, obviando que cada proceso es particular y que cada persona es única.

Este paso es fundamental para gozar de una salud mental plena y mantenerse enfocado en los propios objetivos, sin desviarse del camino. Cada uno tiene sus tiempos, sus contextos, pasiones e historia de vida. Sé tú y escribe tu historia.

Mejora tu diálogo interno

Una clave para ser más feliz es hablarse de manera más positiva porque los pensamientos tienen mucho poder. A veces el propio es el más destructivo de todos porque intenta engañarte.

Es decir, envía mensajes como "desperdicias tu tiempo", "no estás practicando lo suficiente", "no eres lo suficientemente bueno", "si tienes trabajo pendiente, no deberías relajarte", entre otros comentarios similares.

No te dejes persuadir por esa voz interior tan crítica y trata de cambiarlos inmediatamente por frases positivas.

Disfruta del tiempo libre

Siempre habrá trabajo por hacer así que no pretendas terminarlo en un solo día. Dedícate tiempo para ti a diario haciendo las cosas que más te gusten y no te presiones a realizar algo solo porque está de moda u otros lo hacen.

Más de este tema:

Libros que te motivarán e impulsarán a alcanzar tus metas este 2021

Tener una actitud positiva es más importante que el dinero para alcanzar el éxito y la felicidad

La regla de las 5 horas: el método de los multimillonarios para ser más exitosos

Te recomendamos en video: