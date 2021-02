Si quieres hacer un entrenamiento sólido pero solo tienes 15 minutos de tiempo libre al día, tenemos una gran solución para ti: una rutina de ejercicios tan sólida que pondrá a trabajar a todo tu cuerpo en muy poco tiempo.

Creada por Juan Hidalgo, entrenador personal certificado e instructor de fitness, esta rutina de ejercicios está pensada en un plan integral para que cada músculo de tu cuerpo pueda recibir un poco de trabajo y de esta manera puedas mantenerte en forma.

Sigue esta rutina de ejercicios para tonificar todo tu cuerpo en solo 15 minutos

Aparte de que solo necesitas 15 minutos para terminar la rutina de ejercicios, otra ventaja es que no requieres ningún equipo especial, solo un poco de espacio y muchas ganas de hacerlo, por lo que es ideal para aquellas personas que no pueden ir a un gimnasio, como lo reseña el portal Self.

Ten en cuenta que cada uno de estos ejercicios debe hacerse por 2 minutos con descanso de 30 segundos entre cada uno para completar la rutina.

Tijeras

Comienza de pie con los brazos a los lados. Salta mientras abres las piernas y levantas ambos brazos por encima de la cabeza hasta que tus manos se encuentren. Vuelve a la posición inicial. Continúa este movimiento durante 2 minutos.

De sentadilla básica a sentadilla arrodillada

Párate con los pies ligeramente más separados que el ancho de la cadera y deja los brazos a los lados o delante de ti. Mantén el pecho levantado y la espalda recta mientras desplazas tu peso hacia los talones, empujas las caderas hacia atrás y doblas las rodillas para hacer una sentadilla básica.

Luego vuelve a la posición original y lleva tu pie derecho diagonalmente detrás de ti y baja la rodilla derecha hasta que casi toque el suelo. La rodilla izquierda debe doblarse a unos 90 grados. Finalmente regresa a la posición inicial. Continúa la rutina de ejercicio, alternando los lados de las sentadillas arrodilladas durante 2 minutos.

Rodillas altas

Párate con los pies separados del ancho de la cadera. Corre en tu lugar, llevando las rodillas hacia el pecho lo más alto posible. Puedes sostener las manos frente a ti para encontrarte con las rodillas. Mantén la espalda recta y el pecho hacia afuera. Continúa durante 2 minutos.

Flexiones con toque de hombros

Comienza en una posición de flexión regular, los hombros directamente por encima de tus muñecas, las manos y en el piso, las piernas extendidas detrás de ti, y el pecho y los glúteos alineados.

Dobla los codos y baja el cuerpo al suelo. Después empuja con tus palmas para enderezar los brazos. Ahora toca tu hombro izquierdo con tu mano derecha, y luego el hombro derecho con tu mano izquierda. Continúa haciendo esto durante 2 minutos.

Abdominales alternativos

Comienza acostada boca arriba con las manos a los lados, las rodillas dobladas y los pies en el piso separados del ancho de la cadera. En esta posición haz un abdominal hasta que estés sentada y erguida. Baja lentamente hasta la posición inicial.

Luego aprieta los glúteos y los abdominales y empuja usando los talones para levantar las caderas a pocos centímetros del suelo hasta que tu cuerpo forme una línea recta desde los hombros hasta las rodillas. Pausa y baja lentamente las caderas para volver a la posición inicial. Continúa este movimiento durante 2 minutos.

Burpees

Ponte en una posición en cuclillas y luego baja hasta el suelo con las palmas de las manos puestas en él. A continuación, lleva tus pies hacia atrás para llegar a una posición de plancha pero manteniendo la posición actual de los brazos. Inmediatamente, levántate y al estar de pie completamente debes extender tus brazos hacia arriba. Esa es una repetición. Continúa haciendo repeticiones por 2 minutos para terminar con esta rutina de ejercicios.

