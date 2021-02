Trabajar desde casa he hecho que tenga más tiempo para mí y así quiero seguir

La pandemia de Covid-19 ha sido un verdadero dolor de cabeza para todos. Además del estado de alerta en el que vivimos, el hartazgo ya es un tema de todos los días sin embargo, tengo que decirlo: he tenido la suerte la fortuna de que todos estos meses he podido trabajar desde la comodidad de mi casa, en una habitación en la que puedo ver los árboles de la calle, sentir un poco los rayos del Sol y ese vientecillo que entra por la ventana.

Y es que aunque extraño la dinámica en la oficina, ver a mis compañeros e incluso pelearme con la computadora de mi escritorio, mi zona de trabajo ahora es bastante agradable para sobrellevar una jornada completa, en medio de una pandemia.

Lo sé, no todos tienen esta oportunidad y quienes la tienen, no siempre disfrutan de ella. Por muy atractivo que pueda parecer trabajar desde casa, hay que reconocer que no es para todo el mundo. Hay desafíos, como mantener un equilibrio productivo entre el hogar y el trabajo, además de que menos contacto social y no poder interactuar en persona con compañeros de trabajo también puede resultar un ajuste difícil para algunos.

Para mí, la idea de trabajar de forma remota desde una oficina en casa es muy atractiva empezando por el hecho de que no tengo que transportarme a ningún lado.

Honestamente este ha sido un punto muy importante para mi salud mental ya que ante la cantidad de malas noticias a las que estoy expuesta todos los días sobre asaltos o violencia de género, me siento aliviada de no tener que tomar el transporte público o de caminar sola para llegar a mi trabajo o de regreso a mi hogar.

Las distancias o el medio de transporte no me molestan tanto como el hecho de tener que estar alerta todo el tiempo, pensando que algo malo puede pasar.

Aunque claro, tampoco hay que negar que el hecho de no tener que recorrer largas distancias para llegar al trabajo ha beneficiado mi productividad. Es decir, en lugar de perder 30 minutos de trayecto, atorada en el tránsito, ahora puedo ocuparlo en empezar antes con los pendientes o incluso preparar un café con más calma para entonces empezar el día sin tanta presión.

Trabajar vía remota no es nada sencillo, especialmente para una persona como yo que se distrae a la menor provocación. Sin embargo, he conseguido maximizar mis tiempos estableciendo horarios, incluso para estirarme.

Hay días en los que termino un poco antes de mi hora y puedo adelantar algo que tengo pendiente o que estaba postergando. Y aunque también hay veces en las que tardo más, sigo con la tranquilidad de que estoy en la comodidad de mis cuatro paredes.

Llegar hasta este punto me ha costado. Tener que cumplir con largas horas de trabajo, sola, mientras el mundo es un caos ha sido un verdadero desafío. A veces tengo mucha energía y otras, siento que no estoy logrando nada. Pero entiendo que esto es algo nuevo para todos, incluso para aquellos que ya habían tenido esta modalidad antes.

Poco a poco he encontrado formas de disfrutar el día y de sentirme bien con lo que estoy logrando. Además de establecer horarios, me maquillo un poco, me visto bonito para sentirme linda, salgo a tomar el sol por unos minutos, preparo mi café favorito y pongo música para inspirarme.

Tengo tantas cosas que quiero lograr, muchas cosas que quiero mejorar y entre todo el caos, he aprendido que ir a paso lento pero seguro es la mejor forma de sobrellevarlo. Puede que todavía no sea exactamente quien quiero ser o que todo se sienta estancado pero estoy llegando y seguro tú también puedes encontrar esa motivación en lo que estés haciendo ahora mismo.

