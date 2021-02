Por genial que sea empezar una relación con alguien, es probable que vayas a salir con una persona que ya tiene algún tipo de historia romántica. Aunque lo saludable sería dejar que el pasado se quede ahí, a veces la gente entra en una nueva relación sin haber superado a su ex. Y hay veces en que puedes notar comportamientos en tu pareja que puede indicar eso.

Cuando alguien entra en una nueva relación antes de que esté realmente listo, solo está preparando una receta para el desastre. Y al final del día lo que intentará será “clonar” a su ex para seguir saliendo con ese alguien especial de su pasado, y eso definitivamente no es nada sano para ninguna de las partes involucradas.

Señales claras que indican que tu pareja aún no supera a su ex

Entonces, ¿cómo puedes saber si tu pareja todavía no ha superado a su ex? Estas son algunas señales que debes tener en cuenta, según los expertos.

Todavía guarda fotos de su ex

Esto es bastante obvio, pero si tu pareja todavía mantiene fotos de su ex alrededor, definitivamente no la ha superado. "Podrían estar en su billetera, en su escritorio, o en algún lugar más escondido que eso, pero es algo de lo que se negarán a deshacerse porque son 'todavía amigos"", dice el terapeuta Raffi Bilek.

Mantener una vieja foto de un amor pasado por lo general no será apreciado por su compañera actual. "Si estás en esta situación, expresa tus sentimientos sobre la presencia de la foto de una manera tranquila pero firme", dice Bilek. “Quieres ser directa para hacerle saber a tu pareja que no está bien”.

Mencionar a su ex sin que venga al caso

Si tu pareja está constantemente encontrando maneras de traer a su ex en sus conversaciones, todavía puede estar sintiendo algo por ella. "Esto, por supuesto, es injusto y poco sano", dice Jeannie Assimos, jefa de consejos en Eharmony. "Definitivamente estaría preocupada si tuviera que escuchar acerca de un ex constantemente".

Hace sugerencias sobre cómo debe actuar en base a cómo lo hizo su ex

Si tu pareja aún no supera a su ex, podría hacerte sugerencias sobre cómo comportarse de maneras que son muy similares a como ella lo hacía. "Cuando hace sugerencias para cambiar el comportamiento de su nueva pareja, está tratando de reemplazar emocionalmente a su ex replicando su conducta en esta nueva persona", dice Assimos.

Si tu pareja está tratando de hacerte ser alguien de quien no eres, definitivamente es algo de lo que debes hablar. Es importante tener confianza en ti misma y no permitir que nadie te cambie. Si este es el caso, no se están enamorando de ti, sino de la persona en la que quieren que te conviertas, según reseña el portal Bustle.

Siempre reacciona a las publicaciones de su ex en las redes sociales

"Si tu pareja se mantiene constantemente al día con las redes sociales de su ex, entonces me preguntaría si realmente la ha superado", dice la terapeuta Alisha Powell. Una cosa es seguir siendo amigos en las redes sociales. Otra cosa es revisar constantemente el perfil de una ex y luego reaccionar emocionalmente a lo que ven.

Todavía se emociona cuando habla de su ex

La forma en que tu pareja habla de su ex te dará una idea de cómo pueden estar sintiéndose acerca de ella. "Si tu pareja se pone emocional, es probable que hayan sentimientos no resueltos que aún necesitan ser abordados", dice la psicóloga clínica Sabrina Romanoff. Tu pareja puede estar en medio del procesamiento de la ruptura mientras está saliendo contigo y eso no es justo para ninguno.

La mayoría de las historias que cuentan involucran a su ex

Es una gran señal de alerta cuando la mayoría de las historias de tu pareja involucran a su ex. La psicoterapeuta Cat Blake dice que "esto significa que no se han distanciado emocionalmente. Tampoco tienen suficiente contenido de vida en solitario, o siguen interpretando el mundo como si estuvieran todavía en esa relación".

