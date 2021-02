Solteras por elección: las mujeres que deciden no tener pareja y son juzgadas por eso

Los solteros vs el mundo romántico

Ser solera por elección en un mundo en donde se alaba constantemente al amor parece una tarea imposible de lograr. No importa a dónde miremos, encontraremos historias épicas de amor, odas vueltas canciones, películas trágicas, y obras de teatro que aluden a la búsqueda del amor verdadero.

Entonces, sentimos que para llegar a la anhelada felicidad requerimos de una historia de amor, o no podremos alcanzar el éxito jamás. Y aunque los estereotipos de la vida ideal han ido evolucionando conforme van pasando los años, aquello que parece inamovible es encontrar a nuestra "media naranja".

Todos estos estímulos y los constantes cuestionamientos de gente a nuestro alrededor nos lleva a sentirnos aisladas. Creo que –a la mayor parte al menos– de las solteras se les ha mirado con una pizca de compasión y una mirada que deja muy clara no entiende los motivos de la soltera por elección en cuestión.

Ya sea que la gente prefiera creer que estás "sola por resignación" o porque debes de tener "un carácter muy difícil". Estos son sentimientos que deben lidiar sobretodo las mujeres que no quieren tener pareja.

Es mucho más común ver gente soltera

Pero, ¿se han hecho censos o estudios de estas nuevas formas de elegir o no elegir pareja? La respuesta es que sí, en la actualidad ya es mucho más común ver gente soltera; pero esto no quiere decir que el estigma haya desparecido.

Elyakim Kislev, investigadora de este estudio de la Universidad Hebrea afirma que: "La creciente aceptación y celebración de la vida en solitario, hace que las personas solteras sean el grupo demográfico de más rápido crecimiento en muchos países del mundo. Desde el acceso a la educación y la influencia del feminismo hasta el consumismo y el auge de la urbanización, son algunas de las razones por las que las personas deciden estar solteras a pesar de la presión social significativa y por las que son más felices y menos egoístas que sus contrapartes casadas".

Sin embargo, este mismo análisis también muestra la parte no tan positiva de la soltería:

"Descubrí que el primer paso para lidiar con la discriminación y la presión social que enfrentan los y las solteras es tomar conciencia de la presión y la exclusión social que experimentan. Interiorizamos esta idea de que todos deberían casarse en algún momento. Por un lado, no queremos casarnos, pero por el otro, estamos hechos para sentirnos mal por eso, como si deberíamos estar buscándolo. La gente está desgarrada. El primer paso es ser consciente de la exclusión social, y aceptar, incluso abrazar, un estilo de vida único. Puedes tener una vida rica y feliz con este estatus".

¿Por qué cada vez más personas eligen la soltería?

Otro de los factores que más influyen en la soltería masiva que se está viviendo es la creciente independencia de las mujeres. Imagina que antes las mujeres no podíamos tener propiedades, en realidad éramos considerada una. Nos "vendían" al mejor postor, y la única forma de asegurar una vida de "calidad" era encontrar un buen marido. Entonces, obvio eso se consideraba la prioridad número uno.

Y podrás decir, bueno, pero eso fue hace muchísimos años. No obstante, sólo imagínate que el voto de la mujer tiene menos de 70 años en América Latina; hasta nuestras abuelitas son más grandes que el derecho al voto femenino.

Obviamente, la falta de voto venía acompañada de otros derechos que se le eran negados a las mujeres. Teniendo éstas que depender de un hombre, sus ingresos, y su protección. Parece que fue otro mundo, otra vida, y eso ya no nos impacta, pero no hay nada más fuera de la realidad. Aún se siguen dando "pasos de bebé" para que los derechos que están por fin escritos en la constitución sean respetados, y los que no están sean agregados.

Pero aún así la diferencia de siete décadas atrás es abismal. Tanto así que los números de personas solteras ha cambiado drásticamente, una entrevista a Vice dice que "Las mujeres pueden arreglárselas solas, y desde esta perspectiva no presionan por el matrimonio. Conseguir una educación y una carrera profesional lleva tiempo, por lo que se retrasa más el matrimonio. Somos más individualistas, más globalistas".

Vamos por buen camino: sólo dejemos de juzgar

Regresando al rechazo que la gente manifiesta se da –según la especialista– porque tenemos una mentalidad tribal. Es decir, necesitamos que las personas sean como nosotros, vean la vida igual, compartan nuestros valores. No todo es malo, ni negativo, evidentemente el cambio se está dando a pesar de las negativas y de los juicios.

Por esto mismo, si ya estamos evolucionando a otros caminos no debemos ponérselo tan difícil a las personas que no piensan como nosotras. Asimismo, debemos protegernos del mundo y sus juicios aquellas mujeres que queramos ser solteras por elección. Recuerda que no le debes nada al mundo, solamente a tu felicidad.

