Un estilo de vida saludable no se trata solo de la frecuencia con la que haces ejercicio o la cantidad de verduras que comes; tu vida social también juega un papel muy importante en tu bienestar, en especial cuando se involucran personas cercanas como amigos y familiares.

Pasar tiempo con tus seres queridos es un componente crucial de una vida feliz, explicó la terapeuta Jordan Green. "Las relaciones cercanas aumentan nuestro sentido de pertenencia, propósito, felicidad, bienestar y confianza", dijo. Algunos estudios incluso sugieren que las relaciones de apoyo pueden hacerte más resistente y mejor preparada para manejar situaciones estresantes.

¿Por qué mantenerte en contacto con amigos y familiares es tan importante para tu bienestar?

Por supuesto, el último año de distanciamiento social ha dificultado que muchos de nosotros podamos ver a nuestros amigos y familiares en la vida real. Sin embargo, eso no significa que no puedas pasar un tiempo significativo con tus personas más cercanas. Sigue leyendo para conocer los consejos de los expertos sobre cómo ser un buen amigo cuando no pueden estar juntos físicamente, así como algunos trucos ingeniosos para mantenerse conectados virtualmente.

Aunque no poder ver a tus amigos en persona puede ser frustrante, Green comenta que el distanciamiento social es un poderoso recordatorio de cuánto te preocupas por ellos. "Estos tiempos nos están ayudando a apreciar la importancia de las amistades y fortalecer nuestros lazos con los demás", dijo.

Un buen amigo es invaluable, es por eso que la experta opina que ahora es un buen momento para volver a comprometerte con tus amistades más cercanas. "Necesitamos personas que se rían con nosotros, nos consuelen cuando lloramos y se queden cuando las cosas se pongan difíciles", dijo.

Según reseña el portal Pop Sugar, el hecho de que alguien te tienda una mano en un momento donde estás estresada, con depresión o simplemente con muchas cosas en la cabeza, sin duda ayuda a tu bienestar tanto físico como mental. Recuerda que toda molestia o angustia comienza en la mente pero se manifiesta en el cuerpo.

Y no son solo las relaciones individuales lo que nos hace bien. "La gente no solo se siente sola y rechazada socialmente, sino que también se pierde el sentido de comunidad", dice Green. "Se ha vuelto más difícil satisfacer nuestra necesidad humana fundamental de socializar y conectar".

Cuando no puedas reunirte en persona, intenta unir a las comunidades virtualmente. Podrías programar una videollamada informal con tus compañeros de oficina para recrear la clásica conversación en el filtro de agua, organizar una reunión virtual para algunos de tus mejores amigos universitarios o desafiar a tu familia a una noche de juegos virtuales. Reunirse, incluso durante una videollamada, puede ayudarlos a sentirse cerca el uno del otro, y eso nos hace sentir mejor.

Otra manera de encontrar bienestar conectando con amigos y familiares es pensando en ellos. "Recuerda todos los días a las personas que te aman y se preocupan por ti, y esfuérzate por conectar con tus familiares y seres queridos y demostrarles que te preocupan", explicó la experta.

Intenta escribir cartas o postales a amigos que se encuentren a larga distancia o programa una llamada telefónica con tus familiares cada semana. "También puede resultar muy gratificante brindar apoyo a otra persona y cultivar esas conexiones profundas", dijo Green.

La terapeuta también aprovechó para destacar las ventajas de las videollamadas, ya que puede ayudar a que todos se sientan cerca, incluso si están a kilómetros de distancia.

“Inicia una videollamada portátil mientras ambos cocinan la misma receta familiar, o intenten tomar una clase en línea juntos. Lo que realmente hacen importa menos que hacerlo juntos. Pasar tiempo con buenos amigos o familiares ayuda a mejorar la calidad de nuestras vidas", concluyó Green.

