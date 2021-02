Entre más fuerte la relación con mis amigos, más amo mi soltería

La pandemia de COVID-19 ha cambiado la vida de todos en muchos sentidos. Son tiempos complicados para todos y ha puesto a prueba nuestras relaciones sociales. Es ahora cuando todos mostramos lo que hay en nuestro interior, nuestra vulnerabilidad y nuestra inteligencia emocional con la que estamos sobrellevando la adversidad.

En estos momentos es de gran importancia tener una red de apoyo con la que te sientas segura y amada. A veces una piensa que tener pareja es lo único que te puede ayudar a sobrellevar los momentos difíciles pero no necesariamente. Hay amigos que te traen esa calma y esa satisfacción que una pareja no logra.

Claro, cada relación tiene sus implicaciones pero si ahora estás soltera pero tienes una relación fuerte con tus amigos, debes saber que eres muy afortunada.

Como seres sociales, necesitamos sentirnos parte de una tribu. Buscamos compartir experiencias e intercambiar ideas con otros. Queremos sentirnos acompañados y comprendidos. Desde un punto más científico, la Clínica Mayo afirma que los amigos aumentan tu sentido de pertenencia y propósito, aumentan tu felicidad y reducen el estrés, mejoran tu autoconfianza y te ayudan a sobrellevar traumas, como divorcios, enfermedades graves, pérdida del trabajo o la muerte de un ser querido.

Los amigos son una parte importante de la vida pero no todos nos hacen sentir igual. Especialmente cuando crecemos, aprendemos que no todas las personas ofrecen una amistad de verdad y que un amigo no es el que está únicamente en los buenos momentos sino también en los peores.

Esos amigos te quitan un peso de encima y te dan el respiro que tanto necesitas.

La vida no es fácil pero ellos hacen que los días se sientan mejor. Y no es que te resuelvan todo sino que son una guía que impulsan a ver las cosas con otros ojos.

Cada tipo de amigo te enseñará algo sobre ti misma, te inspirará, herirá y te guiará de cierta manera. Debes estar agradecida por cada persona que encuentres en tu vida, incluso si te lastimaron o te traicionaron, porque finalmente te enseñaron el lado más duro de la vida.

Si tienes buenos amigos, tienes tu propia familia. Tienes a la madre amorosa que siempre te amará incondicionalmente, tienes al padre sabio guiándote cuando estás perdido, tienes al hermano protector que siempre te apoyará y tienes a la hermana que es tu mejor amiga y tu compañera en crimen.

Si tienes buenos amigos, tienes amor. Personas que te aman por lo que eres, personas que te aman en tu peor momento, personas que te aman cuando no eres digno de ser amado y personas que te quieren cuando nadie más lo hace.

Si tienes buenos amigos, nunca te sentirás sin amor, siempre tendrás a alguien que te haga sentir completa cuando te rompen el corazón. Si tienes buenos amigos, nunca estarás sola, tendrás el mundo a tu lado.

Si sus estándares son altos en lo que respecta a sus relaciones, también deberían ser altos en lo que respecta a sus amistades. Si tus amigos te hacen sentir mal contigo mismo, entonces no son tus verdaderos amigos. Mereces más. Mereces encontrar un grupo de personas que te hagan sentir apoyado, no juzgado.

