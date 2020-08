Tener a tus mejores amigos cerca en tiempos de crisis hace que todo sea más llevadero

La pandemia de COVID-19 ha cambiado la vida de todos en muchos sentidos. Son tiempos complicados para todos y ha puesto a prueba nuestras relaciones sociales. Es ahora cuando todos mostramos lo que hay en nuestro interior, nuestra vulnerabilidad y nuestra inteligencia emocional con la que estamos sobrellevando la adversidad.

En estos momentos es de gran importancia tener una red de apoyo con la que te sientas segura y amada. Desde un punto más científico, la Clínica Mayo afirma que los amigos aumentan tu sentido de pertenencia y propósito, aumentan tu felicidad y reducen el estrés, mejoran tu autoconfianza y te ayudan a sobrellevar traumas, como divorcios, enfermedades graves, pérdida del trabajo o la muerte de un ser querido.

Los tiempos más difíciles revelan quienes son tus verdaderos amigos y de quienes necesitas alejarte.

Los amigos van y vienen en nuestras vidas. Llegan en diferentes formas y a diferentes tiempos. A veces, sólo para enseñarnos valiosas lecciones y otras, para volverse familia. Pero definir una verdadera amistad puede ser complicado.

Como seres sociales, necesitamos sentirnos parte de una tribu. Buscamos compartir experiencias e intercambiar ideas con otros. Queremos sentirnos acompañados y comprendidos. Pero muchas veces, estas necesidades nos llevan a rodearnos de las personas equivocadas o bien, creer que todos estarán para nosotros cuando lo necesitemos.

Las amistades nos enseñan mucho sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la forma en que vemos el mundo en que vivimos. Son nuestro apoyo cuando nos sentimos solos, con quienes nos reímos por las cosas más ridículas y los hombros sobre los que llorar cuando más lo necesitamos.

Seguramente en los últimos meses has notado un cambio en tu círculo de amistades. Quizá te has decepcionado de ciertas personas que parecían ir con tus ideales y valores y hoy, están muy lejos de ello. Quizá otros te han sorprendido y te has sentido más identificada con quiene antes no tratabas. Pero también puede ser que hayas reforzado amistades y que hayas encontrado a quienes estarán contigo en los buenos y el los peores momentos.

Los tiempos de crisis revelan la verdadera naturaleza de las personas.

La verdadera amistad aparece cuando olvidamos lo mucho que valemos, cuan o nos sentimos frágiles y cuando dejamos de creer en lo que somos capaces de hacer. Cuando los amigos se quedan hasta en los peores momentos, te sientes amada y apreciada, aún si sigues con un sin fin de problemas. Cuando finalmente encuentras a los amigos que te mereces, comienzas a sentirte mejor.

