Separarte de alguien que amas por seguir tus planes es un acto de amor propio

La noticia de la separación de Michelle Renaud y Danilo Carrera tomó a todos por sorpresa, especialmente tras verlos tan enamorados y unidos durante meses.

Tras varios rumores en torno las razones, la ex pareja de actores dio la cara en una transmisión en vivo en Instagram. "Estamos en tiempos diferentes” concluyó Michelle. .

A pesar de la separación, Renaud y Carrera mostraron la complicidad que existe entre ambos y que a pesar del gran amor que existe entre ambos, no tienen los mismos planes de vida, ya que ella quiere formar una familia y él "aún no está listo".

“Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”, comentó Renaud.

“Quizá si yo tuviera 35 o 36 estaría en ese punto de mi vida y es súper difícil, en verdad me duele me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor. También pienso en 50 o 60 años en estar contigo y algún día cumplir los sueños que teníamos y lo digo aquí: tal vez en la manera de cerrar la puerta, pero abrir una ventana”, añadió Carrera.